Строительство ВСМ Москва — Петербург идет по плану, заявил Савельев - РИА Новости, 17.12.2025
16:41 17.12.2025
Строительство ВСМ Москва — Петербург идет по плану, заявил Савельев
Строительство ВСМ Москва — Петербург идет по плану, заявил Савельев

Савельев: строительство ВСМ между Москвой и Петербургом идет по плану

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом имеет довольно жесткие сроки, строительство идет по плану, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Это очень важно для развития ВСМ. То, что мы сейчас отметили, и то, что нам строители показали, что мы идем по плану, — самое главное. Потому что проект имеет довольно жесткие сроки, и наша задача успеть все вовремя сделать", - отметил Савельев, чьи слов приводятся в сообщении Минтранса РФ.
Высокоскоростной поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года
20 ноября, 15:43
В Санкт-Петербурге осмотрели ход строительства одного из участков первой линии ВСМ. В обходе приняли участие Савельев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава РЖД Олег Белозеров, глава АО "Группа компаний Нацпроектстрой" Алексей Крапивин и гендиректор ООО "ВСМ Две столицы" Олег Тони.
"На участке в Санкт-Петербурге запланировано обустройство железнодорожной развязки. На объекте ведется подготовка к возведению подпорных стен, укладка земляного полотна и демонтаж существующих нежилых объектов. В работах задействовано около 150 строителей и более 30 единиц техники", - добавили в Минтрансе РФ.
Реализация первой ВСМ по нацпроекту "Эффективная транспортная система" ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут в Московской и Тверской областях. По другим участкам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Цепочка по реализации ВСМ формировалась в ручном режиме, заявил Алиханов
15 декабря, 17:10
 
СтроительствоРоссияСанкт-ПетербургМоскваВиталий СавельевАлександр БегловАндрей Никитин (политик)РЖД
 
 
