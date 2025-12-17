Строительство ВСМ Москва — Петербург идет по плану, заявил Савельев

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом имеет довольно жесткие сроки, строительство идет по плану, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Это очень важно для развития ВСМ. То, что мы сейчас отметили, и то, что нам строители показали, что мы идем по плану, — самое главное. Потому что проект имеет довольно жесткие сроки, и наша задача успеть все вовремя сделать", - отметил Савельев , чьи слов приводятся в сообщении Минтранса РФ

"На участке в Санкт-Петербурге запланировано обустройство железнодорожной развязки. На объекте ведется подготовка к возведению подпорных стен, укладка земляного полотна и демонтаж существующих нежилых объектов. В работах задействовано около 150 строителей и более 30 единиц техники", - добавили в Минтрансе РФ.

Реализация первой ВСМ по нацпроекту "Эффективная транспортная система" ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут в Московской и Тверской областях. По другим участкам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком.