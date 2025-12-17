Проект ВСМ имеет первостепенную важность для страны, заявил Беглов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом имеет первостепенную важность для Северной столицы и всей страны, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Проект ВСМ имеет первостепенную важность для Петербурга , нашей агломерации и всей страны. Он входит в городскую программу "Десять приоритетов развития до 2030 года" и даст новую жизнь для целых районов города. Мы уверены, что все поставленные президентом задачи будут решены в срок", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Площадка "Железнодорожная развязка на пятом километре", которую посетила делегация - один из ключевых и наиболее сложных элементов на входе ВСМ в Петербург. Строить его приходится в условиях действующей инфраструктуры города.

На площадке ведется подготовка к строительству подпорных стен и замене земляного полотна. На объекте задействовано более 130 строителей и 32 единицы техники.

"Это вход и выход из города высокоскоростной железнодорожной магистрали. Отсюда всё начинается. Здесь демонстрируется слаженность нескольких городских структур, строителей, подрядчиков, железнодорожников. Эта слаженность позволяет нам решать сложную задачу и выполнять поручения президента. Строительство высокоскоростной магистрали - ещё и новое технологическое развитие современной России. Приоритет наших технологий", - сказал губернатор.

Этот объект позволит переключить электрички пригородного движения на новую станцию Волковская по временной схеме и освободить Московский вокзал на период его реконструкции. "Станция Волковская, которая является грузовой, станет новой пассажирской. Работы ведутся сложные, но хорошими темпами. Правительство Петербурга подтверждает – все задачи, находящиеся в зоне ответственности города, выполняются в установленные сроки", - отметил Беглов.

В Петербурге уже одобрен проект терминала ВСМ-1 на Лиговском проспекте рядом с Московским вокзалом. Разработана схема транспортного обслуживания станций магистрали, начато проектирование новых улиц, трасс и парковок.