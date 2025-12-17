Рейтинг@Mail.ru
Проект ВСМ имеет первостепенную важность для страны, заявил Беглов
18:58 17.12.2025 (обновлено: 19:19 17.12.2025)
Проект ВСМ имеет первостепенную важность для страны, заявил Беглов
санкт-петербург
россия
александр беглов
виталий савельев
москва
андрей никитин (политик)
ржд
общество
санкт-петербург
россия
москва
санкт-петербург, россия, александр беглов, виталий савельев, москва, андрей никитин (политик), ржд, общество
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Виталий Савельев, Москва, Андрей Никитин (политик), РЖД, Общество
Проект ВСМ имеет первостепенную важность для страны, заявил Беглов

Беглов: проект ВСМ имеет первостепенную важность для Петербурга и всей страны

Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом имеет первостепенную важность для Северной столицы и всей страны, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава РЖД Олег Белозеров и генеральный директор АО "Группа компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин в среду побывали на строительной площадке "нулевого" этапа проекта ВСМ.
"Проект ВСМ имеет первостепенную важность для Петербурга, нашей агломерации и всей страны. Он входит в городскую программу "Десять приоритетов развития до 2030 года" и даст новую жизнь для целых районов города. Мы уверены, что все поставленные президентом задачи будут решены в срок", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Площадка "Железнодорожная развязка на пятом километре", которую посетила делегация - один из ключевых и наиболее сложных элементов на входе ВСМ в Петербург. Строить его приходится в условиях действующей инфраструктуры города.
На площадке ведется подготовка к строительству подпорных стен и замене земляного полотна. На объекте задействовано более 130 строителей и 32 единицы техники.
"Это вход и выход из города высокоскоростной железнодорожной магистрали. Отсюда всё начинается. Здесь демонстрируется слаженность нескольких городских структур, строителей, подрядчиков, железнодорожников. Эта слаженность позволяет нам решать сложную задачу и выполнять поручения президента. Строительство высокоскоростной магистрали - ещё и новое технологическое развитие современной России. Приоритет наших технологий", - сказал губернатор.
Этот объект позволит переключить электрички пригородного движения на новую станцию Волковская по временной схеме и освободить Московский вокзал на период его реконструкции. "Станция Волковская, которая является грузовой, станет новой пассажирской. Работы ведутся сложные, но хорошими темпами. Правительство Петербурга подтверждает – все задачи, находящиеся в зоне ответственности города, выполняются в установленные сроки", - отметил Беглов.
В Петербурге уже одобрен проект терминала ВСМ-1 на Лиговском проспекте рядом с Московским вокзалом. Разработана схема транспортного обслуживания станций магистрали, начато проектирование новых улиц, трасс и парковок.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России.
Санкт-ПетербургРоссияАлександр БегловВиталий СавельевМоскваАндрей Никитин (политик)РЖДОбщество
 
 
