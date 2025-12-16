Рейтинг@Mail.ru
14:03 16.12.2025
Молдавии необходимо сотрудничать с БРИКС, заявил Додон
Молдавии необходимо сотрудничать с БРИКС, заявил Додон
2025-12-16T14:03:00+03:00
2025-12-16T14:03:00+03:00
в мире, молдавия, россия, бразилия, игорь додон, майя санду, юрий ушаков, снг, брикс, псрм
В мире, Молдавия, Россия, Бразилия, Игорь Додон, Майя Санду, Юрий Ушаков, СНГ, БРИКС, ПСРМ
Молдавии необходимо сотрудничать с БРИКС, заявил Додон

Додон: Молдавии необходимо получить статус партнера БРИКС

КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Молдавии необходимо сотрудничество с БРИКС, страна должна получить статус партнера этого международного объединения, заявил во вторник лидер оппозиционной молдавской партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон.
"Считаю, что Молдова должна получить статус партнера БРИКС. Это — одна из целей внешней политики ПСРМ, над реализацией которой мы будем серьёзно работать… Сотрудничество с такой важной платформой крайне необходимо сейчас, когда Молдова фактически находится за обочиной глобальных интеграционных процессов… Молдова должна быть там, где её национальные интересы, и БРИКС – одна из таких площадок", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Молдавии идет намеренная нацификация общества, заявил глава "Победы"
Вчера, 16:27
Вчера, 16:27
Политик отметил, что Молдавия не использует возможности СНГ, где имеет полноправный статус, а статус страны-кандидата на вступление в ЕС, по сути, сводится лишь к режиму свободной торговли. "Молдова имеет такие режимы и с СНГ, Турцией, CEFTA и EFTA, но это не решает проблем деиндустриализации, энергетической уязвимости, технологического отставания и нехватки инвестиций. Торговый баланс за 9 месяцев 2025 года показывает дефицит более чем в 2,5 раза (экспорт - 2,6 миллиарда долларов, импорт - 6,6 миллиарда долларов)", - пояснил он.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами - партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
23 ноября, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияБразилияИгорь ДодонМайя СандуЮрий УшаковСНГБРИКСПСРМ
 
 
