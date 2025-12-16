В Москве простились с российским послом в КНДР

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался 6 декабря.
Траурные венки в память о после направили российское министерство иностранных дел, бойцы и офицеры специальной военной операции, Институт Китая и современной Азии РАН и другие российские ведомства и организации.
Церемонию прощания посетили помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дипломаты посольства КНДР в России, другие близкие и родственники посла.
Как ранее отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры Родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.