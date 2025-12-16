Рейтинг@Mail.ru
В Москве простились с российским послом в КНДР
13:12 16.12.2025 (обновлено: 13:29 16.12.2025)
В Москве простились с российским послом в КНДР
Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2025
в мире
россия
кндр
пхеньян
александр мацегора
юрий ушаков
андрей руденко
российская академия наук
россия
кндр
пхеньян
москва
в мире, россия, кндр, пхеньян, александр мацегора, юрий ушаков, андрей руденко, российская академия наук, лдпр, москва
В мире, Россия, КНДР, Пхеньян, Александр Мацегора, Юрий Ушаков, Андрей Руденко, Российская академия наук, ЛДПР, Москва
© Фото : Посольство России в КНДР/TelegramАлександр Мацегора
Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Посольство России в КНДР/Telegram
Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался 6 декабря.
Траурные венки в память о после направили российское министерство иностранных дел, бойцы и офицеры специальной военной операции, Институт Китая и современной Азии РАН и другие российские ведомства и организации.
Церемонию прощания посетили помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дипломаты посольства КНДР в России, другие близкие и родственники посла.
Как ранее отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры Родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
 
В миреРоссияКНДРПхеньянАлександр МацегораЮрий УшаковАндрей РуденкоРоссийская академия наукЛДПРМосква
 
 
