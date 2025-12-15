Рейтинг@Mail.ru
15:58 15.12.2025
Wildberries стала владельцем косметического ритейлера "Рив Гош"
Wildberries стала владельцем косметического ритейлера "Рив Гош"
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) стала владельцем 100% доли российского косметического ритейлера "Рив Гош", следует из выписки ЕГРЮЛ.
В пресс-службе Wildberries&Russ РИА Новости подтвердили, что ритейлер вошел в состав РВБ, соглашение о приобретении компании было достигнуто в ходе реализации стратегического партнерства.
"Присоединение к Wildberries одной из крупнейших сетей "Рив Гош" позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории "Красота" для покупателей в регионах и странах присутствия", - говорится в комментарии компании.
В сентябре объединенная компания Wildberries & Russ и "Рив Гош" договорились о стратегическом партнерстве - ритейлер подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на маркетплейсе. На старте к сервису была подключена вся сеть из 252 магазинов, в том числе крупные города и регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Рязань, Владимир, Ярославль и многие другие.
