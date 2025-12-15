Рейтинг@Mail.ru
"Щелкунчик" за миллион: что происходит в театрах на Новый год
Культура
 
08:00 15.12.2025
"Щелкунчик" за миллион: что происходит в театрах на Новый год
"Щелкунчик" за миллион: что происходит в театрах на Новый год - РИА Новости, 15.12.2025
"Щелкунчик" за миллион: что происходит в театрах на Новый год
Зимние праздники — горячий сезон для театров. Билеты на "Щелкунчика" улетают за рекордные суммы, декабрьские даты раскупают на старте. Что показывают на...
© РИА Новости / Евгений Биятов
Артисты Екатерина Березина (Мари) и Алексей Орлов (Принц-Щелкунчик). Балет "Кракатук" в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра
Артисты Екатерина Березина (Мари) и Алексей Орлов (Принц-Щелкунчик). Балет Кракатук в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артисты Екатерина Березина (Мари) и Алексей Орлов (Принц-Щелкунчик). Балет "Кракатук" в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. Зимние праздники — горячий сезон для театров. Билеты на "Щелкунчика" улетают за рекордные суммы, декабрьские даты раскупают на старте. Что показывают на столичных сценах в Новый год и во сколько обойдется поход на спектакль — в материале РИА Новости.

"Щелкунчик" — главный ажиотаж сезона

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Онлайн-продажа билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре
Каждый декабрь цены на "Щелкунчика" в Большом театре становятся темой для обсуждений. Перед Новым годом спрос на него так высок, что часть билетов выставляют на аукцион. Итог впечатляет: больше миллиона рублей за четыре места в 12-м ряду партера на вечерний спектакль 31 декабря. На дневной показ ставки были скромнее — комплект из четырех билетов ушел за 695 тысяч.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Новогодняя инсталляция на площади перед зданием Государственного академического Большого театра в Москве
Новогодняя инсталляция на площади перед зданием Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Новогодняя инсталляция на площади перед зданием Государственного академического Большого театра в Москве
Всего в декабре в Большом запланированы 18 показов "Щелкунчика", в январе — 15. Разобрали все буквально за пару часов. На фоне такого безумного спроса активизируются и мошенники: запускают сайты-двойники, предлагают билеты "подешевле" в соцсетях и мессенджерах, а в итоге присылают фальшивые QR-коды или исчезают совсем. В этом году театр продавал билеты только через официальный сайт — в кассах их не было.
Для сравнения: в Мариинском театре в Петербурге такого ажиотажа нет — можно попасть на представление почти в любой день декабря и января, причем на обеих сценах. В историческом здании показывают хореографию Василия Вайнонена, а в Мариинском-2 — Кирилла Симонова. Есть шанс даже купить билеты за пять тысяч рублей.

Где еще посмотреть сказку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сцена из балета "Щелкунчик" в постановке хореографа Юрия Посохова на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
Артисты балета в сцене из балета Щелкунчик в постановке хореографа Юрия Посохова на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сцена из балета "Щелкунчик" в постановке хореографа Юрия Посохова на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
Волшебную историю о Мари, Щелкунчике и Мышином короле рассказывают не только в Большом театре. В Государственном Кремлевском дворце уже три десятилетия идет версия балета в редакции Андрея Петрова — премьера состоялась в 1993-м, с тех пор спектакль показали больше 300 раз. Своя новогодняя постановка есть и у Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Здесь в праздничные дни покажут обновленного "Щелкунчика" Юрия Посохова — премьеру 2022 года. Билеты начинаются от восьми тысяч рублей.
Сказка Эрнста Гофмана — это не только балет. Часовой спектакль для зрителей старше шести лет идет в январские праздники в Московском губернском театре. На детской сцене Театра сатиры — музыкальная интерактивная постановка с возрастным рейтингом 0+, то есть подойдет даже самым маленьким. Еще одна версия — представление "Волшебный орех. История Щелкунчика" — идет в Московском театре кукол.
© РИА Новости / Владимир Песня
Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступают в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король" в Ледовом дворце "ЦСКА Арена"
Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступают в Новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха Щелкунчик и мышиный король в Ледовом дворце ЦСКА Арена - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступают в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король" в Ледовом дворце "ЦСКА Арена"
Сказку можно увидеть и на льду: 7 января на московской "ЦСКА Арене" пройдет шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром". Свою интерпретацию истории покажет Татьяна Навка — в ее шоу участвуют звездные спортсмены, среди которых Камила Валиева, Петр Чернышев, Алексей Тихонов, Максим Ковтун и другие. Стоимость билетов — от двух тысяч рублей.

Не балет, но тоже дефицит

© РИА Новости / Илья Питалев
Максим Николаев (Николай Цискаридзе) в роли короля Франции Людовика Великого в пресс-показе спектакля Юрия Квятковского "Кабала святош" по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова в МХТ имени А. П. Чехова
Максим Николаев (Николай Цискаридзе) в роли короля Франции Людовика Великого в пресс-показе спектакля Юрия Квятковского Кабала святош по мотивам одноимённой пьесы Михаила Булгакова в МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Максим Николаев (Николай Цискаридзе) в роли короля Франции Людовика Великого в пресс-показе спектакля Юрия Квятковского "Кабала святош" по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова в МХТ имени А. П. Чехова
Драматические театры подготовили свои программы, но цены на некоторые спектакли и здесь не отличаются скромностью. Главный рекордсмен — "Кабала святош" в МХТ имени Чехова. Билетов в продаже почти не бывает: как только они появляются, за них готовы биться — это стало поводом для шуток в соцсетях. Причина проста: в роли Людовика Великого — Николай Цискаридзе. Максимальная официальная цена доходила до 70 тысяч рублей, а мошенники и вовсе предлагали "билеты" за 300 тысяч.
В "Ленкоме" в декабре представили премьеру "Репетиции оркестра". Режиссер Владимир Панков вдохновился одноименным фильмом Феллини и биографией Марка Захарова. Спектакль объединил всю труппу: на сцене заняты 80 драматических артистов и 20 музыкантов симфонического оркестра. Билеты пока есть — от четырех тысяч рублей. А 31 декабря театр покажет свой главный хит — "Юнону и Авось".
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Павел Попов (Лев Ландау), Каролина Койцан (Маргарет Бор) и Олег Макаров (Нильс Бор) в сцене из спектакля "Солнце Ландау" режиссера Анатолия Шульева на Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Павел Попов (Лев Ландау), Каролина Койцан (Маргарет Бор) и Олег Макаров (Нильс Бор) в сцене из спектакля Солнце Ландау режиссера Анатолия Шульева на Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Павел Попов (Лев Ландау), Каролина Койцан (Маргарет Бор) и Олег Макаров (Нильс Бор) в сцене из спектакля "Солнце Ландау" режиссера Анатолия Шульева на Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
В Театре имени Вахтангова декабрь почти раскуплен, но на январь еще можно найти места. В этом году здесь вышли несколько премьер. Одна из самых заметных — "Солнце Ландау" о советских физиках, науке и смысле жизни. Билеты — чуть больше тысячи рублей. На Новой сцене играют "Светит, да не греет" по Островскому и комедию нравов "Пуф, или Ложь и истина" Эжена Скриба.
Театр Наций завершает год двумя показами легендарных "Сказок Пушкина" Роберта Уилсона — билетов на них нет, как и на "Рассказы Шукшина". Зато еще можно успеть на "Кабаре" Евгения Писарева. А в январские каникулы театр предлагает семейный вариант — "Ходжа Насреддин" на Малой сцене, спектакль с куклами и голосом Константина Хабенского.
В Театре на Малой Бронной 31 декабря два раза покажут премьеру — лирическую музыкальную комедию "Молодожены". Спектакль о Москве 1960-х, любви, танцах и взрослении. Режиссер — Константин Богомолов, музыку написал Валерий Сюткин. Цены — от 2,5 тысячи рублей, но в январе — дешевле.
Так что, если планируете театральный поход на праздниках, лучше поспешить. Помните, что покупать билеты нужно только на официальных сайтах или через портал "Мосбилет". И не забывайте про спецпредложения — например, бесплатное посещение по "Пушкинской карте".
Куда пойти в декабре и январе. Главные выставки сезона
7 декабря, 08:00
7 декабря, 08:00
 
