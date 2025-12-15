"Щелкунчик" за миллион: что происходит в театрах на Новый год

Артисты Екатерина Березина (Мари) и Алексей Орлов (Принц-Щелкунчик). Балет "Кракатук" в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра

Артисты Екатерина Березина (Мари) и Алексей Орлов (Принц-Щелкунчик). Балет "Кракатук" в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. Зимние праздники — горячий сезон для театров. Билеты на "Щелкунчика" улетают за рекордные суммы, декабрьские даты раскупают на старте. Что показывают на столичных сценах в Новый год и во сколько обойдется поход на спектакль — в материале РИА Новости.

"Щелкунчик" — главный ажиотаж сезона

Каждый декабрь цены на "Щелкунчика" в Большом театре становятся темой для обсуждений. Перед Новым годом спрос на него так высок, что часть билетов выставляют на аукцион. Итог впечатляет: больше миллиона рублей за четыре места в 12-м ряду партера на вечерний спектакль 31 декабря. На дневной показ ставки были скромнее — комплект из четырех билетов ушел за 695 тысяч.

Всего в декабре в Большом запланированы 18 показов "Щелкунчика", в январе — 15. Разобрали все буквально за пару часов. На фоне такого безумного спроса активизируются и мошенники: запускают сайты-двойники, предлагают билеты "подешевле" в соцсетях и мессенджерах, а в итоге присылают фальшивые QR-коды или исчезают совсем. В этом году театр продавал билеты только через официальный сайт — в кассах их не было.

Для сравнения: в Мариинском театре в Петербурге такого ажиотажа нет — можно попасть на представление почти в любой день декабря и января, причем на обеих сценах. В историческом здании показывают хореографию Василия Вайнонена, а в Мариинском-2 — Кирилла Симонова. Есть шанс даже купить билеты за пять тысяч рублей.

Где еще посмотреть сказку

Волшебную историю о Мари, Щелкунчике и Мышином короле рассказывают не только в Большом театре. В Государственном Кремлевском дворце уже три десятилетия идет версия балета в редакции Андрея Петрова — премьера состоялась в 1993-м, с тех пор спектакль показали больше 300 раз. Своя новогодняя постановка есть и у Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко . Здесь в праздничные дни покажут обновленного "Щелкунчика" Юрия Посохова — премьеру 2022 года. Билеты начинаются от восьми тысяч рублей.

Не балет, но тоже дефицит

Драматические театры подготовили свои программы, но цены на некоторые спектакли и здесь не отличаются скромностью. Главный рекордсмен — "Кабала святош" в МХТ имени Чехова. Билетов в продаже почти не бывает: как только они появляются, за них готовы биться — это стало поводом для шуток в соцсетях. Причина проста: в роли Людовика Великого — Николай Цискаридзе. Максимальная официальная цена доходила до 70 тысяч рублей, а мошенники и вовсе предлагали "билеты" за 300 тысяч.

В "Ленкоме" в декабре представили премьеру " Репетиции оркестра ". Режиссер Владимир Панков вдохновился одноименным фильмом Феллини и биографией Марка Захарова. Спектакль объединил всю труппу: на сцене заняты 80 драматических артистов и 20 музыкантов симфонического оркестра. Билеты пока есть — от четырех тысяч рублей. А 31 декабря театр покажет свой главный хит — "Юнону и Авось".

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в медиабанк Павел Попов (Лев Ландау), Каролина Койцан (Маргарет Бор) и Олег Макаров (Нильс Бор) в сцене из спектакля "Солнце Ландау" режиссера Анатолия Шульева на Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в медиабанк Павел Попов (Лев Ландау), Каролина Койцан (Маргарет Бор) и Олег Макаров (Нильс Бор) в сцене из спектакля "Солнце Ландау" режиссера Анатолия Шульева на Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве

В Театре имени Вахтангова декабрь почти раскуплен, но на январь еще можно найти места. В этом году здесь вышли несколько премьер. Одна из самых заметных — " Солнце Ландау " о советских физиках, науке и смысле жизни. Билеты — чуть больше тысячи рублей. На Новой сцене играют "Светит, да не греет" по Островскому и комедию нравов "Пуф, или Ложь и истина" Эжена Скриба.

Театр Наций завершает год двумя показами легендарных " Сказок Пушкина " Роберта Уилсона — билетов на них нет, как и на "Рассказы Шукшина". Зато еще можно успеть на " Кабаре " Евгения Писарева. А в январские каникулы театр предлагает семейный вариант — "Ходжа Насреддин" на Малой сцене, спектакль с куклами и голосом Константина Хабенского.

В Театре на Малой Бронной 31 декабря два раза покажут премьеру — лирическую музыкальную комедию " Молодожены ". Спектакль о Москве 1960-х, любви, танцах и взрослении. Режиссер — Константин Богомолов, музыку написал Валерий Сюткин. Цены — от 2,5 тысячи рублей, но в январе — дешевле.