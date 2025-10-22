Рейтинг@Mail.ru
Мошенники продают билеты на спектакль с Цискаридзе за 300 тысяч рублей
Культура
 
03:04 22.10.2025
Мошенники продают билеты на спектакль с Цискаридзе за 300 тысяч рублей
Мошенники продают билеты на спектакль с Цискаридзе за 300 тысяч рублей - РИА Новости, 22.10.2025
Мошенники продают билеты на спектакль с Цискаридзе за 300 тысяч рублей
Мошенники продают билеты на спектакль "Кабала святош" с Николаем Цискаридзе в одной из главных ролей в МХТ имени Чехова более чем за 300 тысяч рублей, выяснило... РИА Новости, 22.10.2025
николай цискаридзе
юрий квятковский
константин хабенский
культура
николай цискаридзе, юрий квятковский , константин хабенский
Николай Цискаридзе, Юрий Квятковский , Константин Хабенский, Культура
Мошенники продают билеты на спектакль с Цискаридзе за 300 тысяч рублей

Мошенники продают билеты на "Кабалу святош" с Цискаридзе за 300 тысяч рублей

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Николай Цискаридзе. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мошенники продают билеты на спектакль "Кабала святош" с Николаем Цискаридзе в одной из главных ролей в МХТ имени Чехова более чем за 300 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.
На официальном сайте театра уже нет возможности приобрести билеты на спектакли в ноябре и декабре 2025 года: все билеты распроданы, желающие могут только оставить заявку для оповещения в случае, если появятся свободные места.
"Билеты уже проданы. Пятнадцатого октября открылась продажа билетов на декабрь, а билеты на этот спектакль нужно покупать только в первый день продаж", - рассказали в кассе театра.
В то же время на сайтах, замаскированных под сайт театра, предлагается приобрести билеты на представления, запланированные 20, 21 и 22 ноября, а также на 27 и 28 декабря. Стоимость самого дорогого билета составляет 306 тысяч рублей - по такой цене предлагается купить билет на 10 место в 7 ряду.
Для того, чтобы оформить покупку билет, пользователю необходимо ввести свои персональные данные - ФИО, телефон и адрес электронной почты, на который после оплаты якобы придет электронный билет. После ввода данных предлагается ввести данные банковской карты.
В кассе МХТ имени Чехова обратили внимание на то, что максимальная цена билетов на спектакль в декабре составляла 70 тысяч рублей.
Премьера спектакля "Кабала святош" состоялась 4 сентября. Режиссером выступил Юрий Квятковский. Николай Цискаридзе вышел на сцену в роли короля Людовика XIV под псевдонимом Максим Николаев, а роль Мольера исполнит худрук театра Константин Хабенский.
Николай Цискаридзе Юрий Квятковский Константин Хабенский
 
 
