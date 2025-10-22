Мошенники продают билеты на спектакль с Цискаридзе за 300 тысяч рублей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мошенники продают билеты на спектакль "Кабала святош" с Николаем Цискаридзе в одной из главных ролей в МХТ имени Чехова более чем за 300 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.

На официальном сайте театра уже нет возможности приобрести билеты на спектакли в ноябре и декабре 2025 года: все билеты распроданы, желающие могут только оставить заявку для оповещения в случае, если появятся свободные места.

"Билеты уже проданы. Пятнадцатого октября открылась продажа билетов на декабрь, а билеты на этот спектакль нужно покупать только в первый день продаж", - рассказали в кассе театра.

В то же время на сайтах, замаскированных под сайт театра, предлагается приобрести билеты на представления, запланированные 20, 21 и 22 ноября, а также на 27 и 28 декабря. Стоимость самого дорогого билета составляет 306 тысяч рублей - по такой цене предлагается купить билет на 10 место в 7 ряду.

Для того, чтобы оформить покупку билет, пользователю необходимо ввести свои персональные данные - ФИО, телефон и адрес электронной почты, на который после оплаты якобы придет электронный билет. После ввода данных предлагается ввести данные банковской карты.