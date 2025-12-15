Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии, доложить до 1 апреля.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам XVII съезда всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября.
"Правительству Российской Федерации... с привлечением всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", заинтересованных образовательных организаций высшего образования и научных организаций обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2026 года, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.