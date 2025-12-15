Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 15.12.2025 (обновлено: 18:26 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/putin-2062203671.html
Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии
Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии - РИА Новости, 15.12.2025
Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии, доложить до 1 апреля. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:14:00+03:00
2025-12-15T18:26:00+03:00
владимир путин
общество
россия
михаил мишустин
русское географическое общество
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251118/kanikuly-1589976809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, михаил мишустин, русское географическое общество, российская академия наук
Владимир Путин, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Русское географическое общество, Российская академия наук
Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии

Путин поручил обеспечить создание единой линейки школьных учебников по географии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии, доложить до 1 апреля.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам XVII съезда всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и заседания её попечительского совета 23 октября.
"Правительству Российской Федерации... с привлечением всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", заинтересованных образовательных организаций высшего образования и научных организаций обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2026 года, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.
Каникулы в школе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Школьные каникулы 2025-2026: расписание по четвертям и триместрам
18 ноября, 12:14
 
Владимир ПутинОбществоРоссияМихаил МишустинРусское географическое обществоРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала