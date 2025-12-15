https://ria.ru/20251215/peterburg-2062091852.html
Полицейские работают в школе Петербурга, где ученик ранил педагога
Полицейские работают в школе Петербурга, где ученик ранил педагога - РИА Новости, 15.12.2025
Полицейские работают в школе Петербурга, где ученик ранил педагога
На месте происшествия в школе Петербурга, где школьник ранил учительницу, работают полицейские и следственные органы, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:59:00+03:00
2025-12-15T11:59:00+03:00
2025-12-15T11:59:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
красногвардейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:251:1440:1061_1920x0_80_0_0_e381ae6b5c76165ab7ccf573af2155f0.jpg
https://ria.ru/20251212/podrostok-2061729845.html
санкт-петербург
ленинградская область
красногвардейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:116:1440:1196_1920x0_80_0_0_1b3573dd59baa392cb8d6e222976f6a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красногвардейский район
Полицейские работают в школе Петербурга, где ученик ранил педагога
Полицейские работают в школе Петербурга, где ученик ранил педагога ножом