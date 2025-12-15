https://ria.ru/20251215/okhrannik-2062192939.html
В Петербурге охранник школы оказал пострадавшей учительнице первую помощь
В Петербурге охранник школы оказал пострадавшей учительнице первую помощь
Охранник школы в Санкт-Петербурге, где ученик напал с ножом на учительницу, начал оказывать пострадавшей доврачебную помощь, а также вызвал скорую помощь,... РИА Новости, 15.12.2025
санкт-петербург
В Петербурге охранник школы оказал пострадавшей учительнице доврачебную помощь