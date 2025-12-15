Еще девять регионов подключат к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ

"Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО (среднего профессионального образования), который предусматривает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании. К нему будут подключены еще девять регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.