Еще девять регионов подключат к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ
Еще девять регионов подключат к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Еще девять регионов России будут подключены к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ вместо четырех для поступления в колледжи, сообщает
правительство.
"Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО (среднего профессионального образования), который предусматривает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании. К нему будут подключены еще девять регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве
, Санкт-Петербурге
, а также Липецкой области
и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.