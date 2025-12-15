Рейтинг@Mail.ru
Еще девять регионов подключат к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ
21:06 15.12.2025
Еще девять регионов подключат к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ
Еще девять регионов подключат к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ - РИА Новости, 15.12.2025
Еще девять регионов подключат к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ
Еще девять регионов России будут подключены к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ вместо четырех для поступления в колледжи, сообщает правительство. РИА Новости, 15.12.2025
Еще девять регионов подключат к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ

К эксперименту по сдаче только двух ОГЭ подключат еще девять регионов

Ученики перед началом ЕГЭ
Ученики перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ученики перед началом ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Еще девять регионов России будут подключены к эксперименту по сдаче только двух ОГЭ вместо четырех для поступления в колледжи, сообщает правительство.
"Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО (среднего профессионального образования), который предусматривает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании. К нему будут подключены еще девять регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.
Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год
5 декабря, 18:07
Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год
5 декабря, 18:07
 
