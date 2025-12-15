Мишустин призвал сделать высшее образование профессионально ориентированным

Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Он упомянул, что сейчас тысячи предприятий объединяются в подобные кластеры, своим заказом они формируют программу обучения молодых специалистов. Премьер также отметил рост числа учащихся в колледжах по всей стране.

Мишустин также упомянул большое число специалистов с высшим образованием, чьи специальности не были востребованы на предприятиях и в организациях.

"То, что мы сделали прогноз, помогло все переориентировать. Это в первую очередь прогноз в кадрах на пятилетку в национальном проекте "Кадры" по фактическому классификатору специальностей. Оказалось, что больше 70% рабочих специальностей сегодня нужны стране. И тот государственный заказ, который есть, да и инвестиции частных предприятий нуждаются в этих профессионалах", - добавил премьер.