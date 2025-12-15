Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал сделать высшее образование профессионально ориентированным
16:27 15.12.2025 (обновлено: 17:18 15.12.2025)
Мишустин призвал сделать высшее образование профессионально ориентированным
Высшее образование в России необходимо сделать профессионально ориентированным, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.12.2025
общество, россия, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Высшее образование в России необходимо сделать профессионально ориентированным, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Он упомянул, что сейчас тысячи предприятий объединяются в подобные кластеры, своим заказом они формируют программу обучения молодых специалистов. Премьер также отметил рост числа учащихся в колледжах по всей стране.
"И мы в этом смысле, меняя программу (среднего профессионального образования - ред.), также должны подойти к высшему образованию - сделать его профессионально ориентированным туда, где основные инвестиции, государственные программы, национальные проекты. Я надеюсь на то, что в ближайшее время мы увидим результаты", - сказал Мишустин.
По его словам, результатами должно стать в первую очередь выполнение национальных целей развития. Премьер отметил, что запущенные в России нацпроекты направлены и на то, чтобы сбалансировать программу подготовки кадров, саму систему образования.
Мишустин также упомянул большое число специалистов с высшим образованием, чьи специальности не были востребованы на предприятиях и в организациях.
"То, что мы сделали прогноз, помогло все переориентировать. Это в первую очередь прогноз в кадрах на пятилетку в национальном проекте "Кадры" по фактическому классификатору специальностей. Оказалось, что больше 70% рабочих специальностей сегодня нужны стране. И тот государственный заказ, который есть, да и инвестиции частных предприятий нуждаются в этих профессионалах", - добавил премьер.
Общество Россия Михаил Мишустин Образование - Общество Социальный навигатор СН_Образование Кем стать
 
 
