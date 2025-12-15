В Туле создали броню для полезных бактерий

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Помещать полезные бактерии в капсулы из оксида кремния для их защиты от окружающей среды предложили специалисты Помещать полезные бактерии в капсулы из оксида кремния для их защиты от окружающей среды предложили специалисты ТулГУ . По их мнению, инкапсулирование микроорганизмов для пищевой, медицинской промышленности и решения экологических задач сделает их использование рентабельнее и эффективнее. Результаты представлены в Gels.

Вещества, которые производят бактерии, используются при ферментации сыров, пива и вина, для получения антибиотиков и очистки сточных вод. Однако в неблагоприятной среде, например, нефтяном пятне, микроорганизмы быстро погибают, и их необходимо выращивать снова, рассказали ученые Тульского государственного университета (ТулГУ).

Ученые университета совместно с коллегами из институтов РАН предложили позаимствовать способ защиты бактерий у природы и создали оболочку для клеток на основе оксида кремния (SiO 2 ). Такой панцирь, защищающий от стрессовых факторов, используют диатомовые водоросли, из их оболочек образуется осадочная порода диатомит.

"Микроорганизмы являются продуцентами ценных веществ, поэтому такая природоподобная система может использоваться в биореакторах для фармацевтики, косметической промышленности или при переработке сельскохозяйственной продукции. Инкапсулирование облегчит выделение целевых низкомолекулярных метаболитов из культуральной среды, где растут бактерии", — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории экологической и медицинской биотехнологии НИЦ "БиоХимТех" ТулГУ Дарья Лаврова.

Ученый добавила, что кремниевые панцири превосходят используемые сейчас оболочки, которые деградируют и неполностью защищают клетки полезных бактерий.

« "Биомиметические материалы отличаются экономичностью и эффективностью, ведь природа создавала и совершенствовала их на протяжении сотен миллионов лет эволюции. Создание таких "панцирей" не предполагает использование агрессивных химикатов, которые потенциально опасны для бактерий. Наша технология получения защитных оболочек и заключения в них бактерий применима для клеток разных видов", — добавила Лаврова.