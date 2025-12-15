Комплексное развитие территории ждет жителей Новосаратовки Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Комитет по строительству Ленинградской области заключил договор о комплексном развитии территории с застройщиком Setl Group для западной части микрорайона 05-03 в Новосаратовке, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Комплексное развитие охватывает западную часть микрорайона 05-03 в Новосаратовке. Площадь застройки составляет 18,5 гектаров, расчётная численность населения — около 5,4 тысячи человек. В составе застройки есть многоэтажный жилой квартал, детский сад на 330 мест и школа на 600 учеников", - сообщает пресс-служба.

Планируется, что ключевым элементом проекта станет театр с центральной общественной площадью, вокруг которых сформируют жилой квартал с детским садом и школой.

"Это первый договор комплексного развития территории в Ленинградской области, в котором застройка сразу закреплена через архитектурный конкурс с заранее определёнными решениями по доминантам и общественным пространствам. Он фиксирует полный набор параметров проекта: жильё, детский сад на 330 мест, школу на 600 учеников, театр и центральную общественную площадь", - отметили в пресс-службе областного правительства.

Также в Новосаратовке запланировано строительство площадок для спорта и отдыха, парковочные пространства и озеленение.