Комплексное развитие территории ждет жителей Новосаратовки Ленобласти
15.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Комитет по строительству Ленинградской области заключил договор о комплексном развитии территории с застройщиком Setl Group для западной части микрорайона 05-03 в Новосаратовке, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Комплексное развитие охватывает западную часть микрорайона 05-03 в Новосаратовке. Площадь застройки составляет 18,5 гектаров, расчётная численность населения — около 5,4 тысячи человек. В составе застройки есть многоэтажный жилой квартал, детский сад на 330 мест и школа на 600 учеников", - сообщает пресс-служба.
Планируется, что ключевым элементом проекта станет театр с центральной общественной площадью, вокруг которых сформируют жилой квартал с детским садом и школой.
"Это первый договор комплексного развития территории в Ленинградской области, в котором застройка сразу закреплена через архитектурный конкурс с заранее определёнными решениями по доминантам и общественным пространствам. Он фиксирует полный набор параметров проекта: жильё, детский сад на 330 мест, школу на 600 учеников, театр и центральную общественную площадь", - отметили в пресс-службе областного правительства.
Также в Новосаратовке запланировано строительство площадок для спорта и отдыха, парковочные пространства и озеленение.
По данным пресс-службы правительства области, для региона это уже пятый договор комплексного развития территории, заключённый с правительством с июля этого года. Всего в Ленинградской области действует 23 договора КРТ, которые охватывают более 780 гектаров и предусматривают строительство порядка 5,8 миллиона квадратных метров недвижимости.