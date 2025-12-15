Рейтинг@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с Ираном по линии ОДКБ, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
21:48 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/lavrov-2062239417.html
Россия готова сотрудничать с Ираном по линии ОДКБ, заявил Лавров
Россия открыта к сотрудничеству и готова взаимодействовать с Ираном по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил Министр иностранных РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:48:00+03:00
2025-12-15T21:48:00+03:00
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству и готова взаимодействовать с Ираном по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы открыты к сотрудничеству. У нас есть Организация Договора о коллективной безопасности. Мы хотим сотрудничать с Исламской Республикой, с другими нашими соседями, в том числе по линии этой структуры", - заявил он медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Лавров добавил, что многие страны, в том числе США и некоторые европейские государства, выступают за то, чтобы схемы принципа ограничения вооружений и контроля над вооружениями были воссозданы. Россия и Иран являются активными сторонниками такого подхода, заключил он.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств-участников СНГАрмении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года.
В Договоре государства-участники приняли на себя следующие обязательства: воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях; решать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами; не вступать в военные союзы и не участвовать в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства-участника; консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать свои позиции по этим вопросам.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
8 апреля, 13:31
 
В миреРоссияИранУзбекистанСергей ЛавровОДКБСНГ
 
 
Заголовок открываемого материала