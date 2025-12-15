Россия готова сотрудничать с Ираном по линии ОДКБ, заявил Лавров

В Договоре государства-участники приняли на себя следующие обязательства: воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях; решать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами; не вступать в военные союзы и не участвовать в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства-участника; консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать свои позиции по этим вопросам.