Россия готова сотрудничать с Ираном по линии ОДКБ, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству и готова взаимодействовать с Ираном по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы открыты к сотрудничеству. У нас есть Организация Договора о коллективной безопасности. Мы хотим сотрудничать с Исламской Республикой, с другими нашими соседями, в том числе по линии этой структуры", - заявил он медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств-участников СНГ – Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года.
В Договоре государства-участники приняли на себя следующие обязательства: воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях; решать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами; не вступать в военные союзы и не участвовать в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства-участника; консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать свои позиции по этим вопросам.