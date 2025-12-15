В туротрасли рассказали о рекордном росте бронирований отелей в Китае

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бронирование отелей в Китае самостоятельными туристами из России выросло на 70% в годовом выражении с момента введения безвизового режима, интерес превзошел осенние ожидания, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай , вступил в силу три месяца назад - 15 сентября. Осенью в АТАГ ожидали, что благодаря новым правилам спрос может вырасти на 30-40%.

По словам Брагина, как и ожидалось, смягчение визовой политики привело к ажиотажному спросу на Китай со стороны российских самостоятельных туристов и сделало Поднебесную самым быстрорастущим зарубежным направлением.

"Результаты оказались в два раза выше прогноза. Так, за первые три месяца действия безвизового режима (с 15 сентября по 15 декабря 2025 года - ред.) крупные туристические агрегаторы зафиксировали рост бронирований отелей и других средств размещения в Китае более чем на 70% как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и по сравнению с предыдущими тремя месяцами (15 июня – 15 сентября - ред.)", - сказал Брагин.

В частности, по его словам, на сервисе онлайн-бронирования отелей "Островок" доля КНР составила 4% от всех бронирований в отелях за границей. Показатель вырос как по сравнению с прошлым годом, так и относительно предыдущих трех месяцев (июнь-сентябрь), когда доля оценивалась в 2%. По результатам прошедших трех месяцев Китай входит в топ-10 самых востребованных зарубежных направлений на платформе.

"По данным "Яндекс Путешествий", чаще всего российские туристы бронируют размещение в Шанхае (доля 28%) и в Пекине (27%), а также в Гуанчжоу (8%). Далее следуют курортная Санья (6%) и Гонконг (5,8%), которые и ранее были безвизовыми для россиян", - добавил глава АТАГ.

Он также сообщил, что средняя длительность поездок россияне в Китай оставляет 4-6 дней. При этом стоимость проживания в объектах размещения в Китае за последние три месяца в среднем составила около 10 тысяч рублей за сутки.

"На турпоток хорошо влияет большое количество прямых рейсов в Китай, в том числе – расширение полетных программ отечественных авиаперевозчиков из столицы и регионов. Это делает поездки более комфортными и предсказуемыми", - подчеркнул глава АТАГ.

В "Яндекс Путешествиях" отметили, что за первые три месяца безвизового режима число купленных авиабилетов в Китай увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сервис путешествий "Туту" за это же время зафиксировал рост спроса на авиабилеты в Китай на 28% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

"Особенно популярны Пекин (35% авиабилетов), Шанхай (21%) и Гуанчжоу (14%). Спрос на покупку билетов в Пекин вырос на 12%, в Шанхай и Гуанчжоу - в два раза… Если сравнивать период после введения безвизового режима с аналогичным периодом прошлого года, интерес к путешествиям в Китай увеличился на 31%", - рассказал заместитель директора по развитию авиарынка сервиса Артем Кузьмин.