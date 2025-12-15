Рейтинг@Mail.ru
В туротрасли рассказали о рекордном росте бронирований отелей в Китае - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:34 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/kitay-2062048024.html
В туротрасли рассказали о рекордном росте бронирований отелей в Китае
В туротрасли рассказали о рекордном росте бронирований отелей в Китае - РИА Новости, 15.12.2025
В туротрасли рассказали о рекордном росте бронирований отелей в Китае
Бронирование отелей в Китае самостоятельными туристами из России выросло на 70% в годовом выражении с момента введения безвизового режима, интерес превзошел... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:34:00+03:00
2025-12-15T09:34:00+03:00
туризм
китай
шанхай
пекин
новости - туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150877/84/1508778452_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c615dafbc1fcc3a0878d747fc42dff96.jpg
https://ria.ru/20250903/kitay-2039197936.html
https://ria.ru/20250902/kitay-2039035470.html
https://ria.ru/20251204/stetsko-2059537134.html
https://ria.ru/20251015/atag-2048350122.html
китай
шанхай
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150877/84/1508778452_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd80289302786e89d3d09351bee1f244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, шанхай, пекин, новости - туризм, россия
Туризм, Китай, Шанхай, Пекин, Новости - Туризм, Россия
В туротрасли рассказали о рекордном росте бронирований отелей в Китае

РИА Новости: бронирование отелей в Китае туристами из России выросло на 70%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Пудун в Шанхае. В центре - телебашня "Восточная жемчужина"
Район Пудун в Шанхае. В центре - телебашня Восточная жемчужина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бронирование отелей в Китае самостоятельными туристами из России выросло на 70% в годовом выражении с момента введения безвизового режима, интерес превзошел осенние ожидания, рассказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу три месяца назад - 15 сентября. Осенью в АТАГ ожидали, что благодаря новым правилам спрос может вырасти на 30-40%.
Туристки в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
3 сентября, 08:00
По словам Брагина, как и ожидалось, смягчение визовой политики привело к ажиотажному спросу на Китай со стороны российских самостоятельных туристов и сделало Поднебесную самым быстрорастущим зарубежным направлением.
"Результаты оказались в два раза выше прогноза. Так, за первые три месяца действия безвизового режима (с 15 сентября по 15 декабря 2025 года - ред.) крупные туристические агрегаторы зафиксировали рост бронирований отелей и других средств размещения в Китае более чем на 70% как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и по сравнению с предыдущими тремя месяцами (15 июня – 15 сентября - ред.)", - сказал Брагин.
В частности, по его словам, на сервисе онлайн-бронирования отелей "Островок" доля КНР составила 4% от всех бронирований в отелях за границей. Показатель вырос как по сравнению с прошлым годом, так и относительно предыдущих трех месяцев (июнь-сентябрь), когда доля оценивалась в 2%. По результатам прошедших трех месяцев Китай входит в топ-10 самых востребованных зарубежных направлений на платформе.
Флаг Китая на пешеходной улице в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В туротрасли назвали ввод Китаем безвиза для россиян потрясающей новостью
2 сентября, 11:40
"По данным "Яндекс Путешествий", чаще всего российские туристы бронируют размещение в Шанхае (доля 28%) и в Пекине (27%), а также в Гуанчжоу (8%). Далее следуют курортная Санья (6%) и Гонконг (5,8%), которые и ранее были безвизовыми для россиян", - добавил глава АТАГ.
Он также сообщил, что средняя длительность поездок россияне в Китай оставляет 4-6 дней. При этом стоимость проживания в объектах размещения в Китае за последние три месяца в среднем составила около 10 тысяч рублей за сутки.
"На турпоток хорошо влияет большое количество прямых рейсов в Китай, в том числе – расширение полетных программ отечественных авиаперевозчиков из столицы и регионов. Это делает поездки более комфортными и предсказуемыми", - подчеркнул глава АТАГ.
В "Яндекс Путешествиях" отметили, что за первые три месяца безвизового режима число купленных авиабилетов в Китай увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Николай Стецко: безвиз с Китаем даст импульс туризму в Приморье
4 декабря, 10:19
Сервис путешествий "Туту" за это же время зафиксировал рост спроса на авиабилеты в Китай на 28% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
"Особенно популярны Пекин (35% авиабилетов), Шанхай (21%) и Гуанчжоу (14%). Спрос на покупку билетов в Пекин вырос на 12%, в Шанхай и Гуанчжоу - в два раза… Если сравнивать период после введения безвизового режима с аналогичным периодом прошлого года, интерес к путешествиям в Китай увеличился на 31%", - рассказал заместитель директора по развитию авиарынка сервиса Артем Кузьмин.
Он также добавил, что в первые безвизовые месяцы чаще других билеты в Китай покупали москвичи: жители столицы спланировали каждую вторую поездку. По 10% авиабилетов пришлось на жителей Владивостока, Иркутска и Санкт-Петербурга, 5% - на хабаровчан.
Великая Китайская стена в окрестностях Пекина - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Китай стал хитом бронирования отелей у самостоятельных туристов в России
15 октября, 11:44
 
ТуризмКитайШанхайПекинНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала