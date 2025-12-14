Угроза из космоса. От ключевой для ВСУ технологии нашли противоядие

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Эта американская технология двойного назначения доставила много неприятностей российским войскам. Теперь против нее нашли потенциально эффективное противоядие в Китае. Как планируют нивелировать преимущество США в космосе — в материале РИА Новости.
О чем жалеет Илон Маск
Спутниковая группировка Starlink от компании SpaceX насчитывает более десяти тысяч аппаратов, из них свыше восьми тысяч — действующие. Это примерно две трети всех работающих в околоземном пространстве спутников. Первые сателлиты были отправлены на орбиту в 2019-м.
Starlink появился как побочный проект стратегии Илона Маска по освоению Марса: дешевые многоразовые ракеты позволяли выводить на орбиту тысячи аппаратов, раздающих широкополосный интернет по всей планете. Идея была чисто коммерческой — вырученные средства планировалось направить на производство межпланетных космических кораблей. Однако начиная с февраля 2022-го стало ясно: Starlink — важнейшая военная технология современности.
Маск предоставил бесплатный доступ к сети украинским военным. Это дало ВСУ целый ряд преимуществ. В частности, позволило развернуть автоматизированную систему управления (АСУ), с помощью которой отслеживались и поражались наземные и воздушные цели. Установили терминалы Starlink и на украинские безэкипажные катера (БЭКи), которые ранее использовались для нанесения ударов по кораблям ВМФ России, а теперь — по гражданским судам в Черном море и гражданским объектам на побережье.
© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar Sarsenov
Украинский морской беспилотник Magura V5 оснащен терминалом Starlink
Украинский морской беспилотник Magura V5 оснащен терминалом Starlink
Если верить биографам миллиардера, позже Маск раскаивался, что дал втянуть себя в войну, и даже как минимум однажды отключал Starlink для украинцев во время атаки морских дронов на Крым. Тем не менее сегодня Киев по-прежнему пользуется американской спутниковой связью.
“Да и в целом на спутниковую связь часто бывают завязаны системы управления войсками, что оказывает прямое влияние на эффективность действий. Среди всех имеющихся решений в этой области Starlink обеспечивает высокую устойчивость системы, существенную пропускную способность при одновременно относительно невысокой стоимости. Лишить противника возможности использовать эту систему связи — значит серьезно его ослабить”, — говорит РИА Новости эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
Не только Россия, но и третьи страны, наблюдающие за конфликтом на Украине, учитывают фактор Starlink в своих планах — и пытаются разработать средства противодействия.
Все равно что сбить самолет
В числе прочего рассматривают способы физического уничтожения орбитальных аппаратов. Однако такие меры не всегда подходят.
"Спутники, как самолеты или корабли, пользуются правом экстерриториальности. Атака на космические аппараты, запущенные "под флагом" той или иной страны, с точки зрения международного права приравнивается к нападению на нее. Поэтому приходится искать другие решения", — объясняет историк ПВО Юрий Кнутов.
По данным СМИ, один из потенциально эффективных способов отключения противника от небесной связи разработали в Китае. Как сообщает гонконгская China Morning Post, команда исследователей из Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института смоделировала отключение Starlink над Тайванем.
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня
Ученые сравнили широколучевые антенны, которые покрывают большую площадь с меньшей энергией, с узколучевыми антеннами — более мощными, но требующими точного наведения. Для каждой точки на земле модель рассчитывала, сможет ли терминал Starlink поддерживать пригодный для использования сигнал.
Оказалось, что территорию размером с Тайвань можно оставить без космической связи на 12 часов с помощью сети летательных аппаратов — например, беспилотников, самолетов и воздушных шаров — которые будут синхронизированно генерировать помехи. Для создания такого купола высотой около 20 километров нужно от 935 до двух тысяч дронов, размещенных на расстоянии от пяти до десяти километров друг от друга. При этом каждое устройство подавления могло бы блокировать сигнал Starlink на площади до 38,5 квадратного километра, говорится в сообщении.
Команда также заявила, что результаты пока предварительные, поскольку многие ключевые технологии Starlink остаются засекреченными.
"Просто уничтожат"
Эксперты отнеслись к такой идее неоднозначно: в условиях развитой системы ПВО противника организовать надежный электромагнитный щит будет сложно.
“При переходе от лабораторных экспериментов к реальности возможно возникновение сложностей, начиная от естественных, таких как погодные ограничения, и заканчивая целенаправленным противодействием противника — как за счет радиоэлектронных средств, так и за счет средств кинетического воздействия”, — отмечает Федутинов.
Кнутов также считает, что в ходе реального конфликта значительная часть носителей генераторов помех, скорее всего, будет просто уничтожена.
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического кол-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического кол-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
“Мы прекрасно понимаем, что появление почти тысяч летательных аппаратов, естественно, вызовет определенные действия со стороны Тайваня. Я думаю, американцы также вмешаются”, — говорит он.
А вот там, где вражеской ПВО нет, — то есть, над своей территорией — подобная система противодействия спутникам могла бы быть полезной, уверен эксперт.
“Купол постановщиков помех мог бы эффективно работать против ударных дронов или крылатых ракет. Правда, обойдется это дорого. Возможны и побочные эффекты в виде отключения техники — телефонов, телевизора, интернета — на земле”, — предполагает Федутинов.
"Борщевик" и другие
Историк ПВО обращает внимание, что Россия тоже разрабатывает меры противодействия Starlink. Так, например, мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" способен выявлять расположение терминалов спутниковой связи и другие системы.
“Правда, машины с антеннами просто так не разместишь у линии фронта — они уязвимы для дронов и ракет”, — уточняет Кнутов.
Вторая проблема — Starlink тоже развивается, и блокировать его будет все сложнее. По словам Кнутова, Маск готовит внедрение новой технологии, которая позволит пользоваться “космическим” интернетом вообще без терминалов — сигнал с орбиты будет приходить сразу на телефон. Наверняка будет усовершенствовано и шифрование передачи данных.
© Минобороны России
Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявил и с помощью ударных FPV-дронов уничтожил спутниковые антенны Starlink противника на правом берегу Днепра
Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявил и с помощью ударных FPV-дронов уничтожил спутниковые антенны Starlink противника на правом берегу Днепра
Как бы то ни было, пока Starlink остается важнейшей технологией, поддерживающей боеспособность ВСУ. Однако у зависимости от нее есть и минусы. В случае если фактор спутниковой связи удастся убрать из уравнения хотя бы на время, дела у Киева пойдут совсем плохо. Украинские военные объясняли отступление в Харьковской области весной 2024-го в частности тем, что российские системы РЭБ смогли на время полностью подавить интернет от Starlink. Кроме того, в эту игру можно играть вдвоем: известно, что в какой-то момент терминалы связи с орбитой появились и у российских военных — устройства могли закупить в третьих странах.
Что касается Китая, то страна не только ищет способ нивелировать преимущества, которые дает противнику спутниковая связь Илона Маска, но и создает собственную альтернативу. По данным СМИ, на территории космодрома Вэньчан в самой южной китайской провинции Хайнань готовится к запуску спутниковая "суперфабрика", способная производить тысячу аппаратов в год. Возможно, вскоре и в этой отрасли Пекин опередит глобальных конкурентов из-за океана, что неизбежно отразится на перспективах возможного вооруженного конфликта между двумя державами.