https://ria.ru/20240307/starlink-1931749114.html

СМИ: США начали расследование из-за сообщений о применении Starlink Россией

СМИ: США начали расследование из-за сообщений о применении Starlink Россией - РИА Новости, 07.03.2024

СМИ: США начали расследование из-за сообщений о применении Starlink Россией

Демократы в палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за возможного незаконного использования терминалов... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:24

2024-03-07T15:24

2024-03-07T15:38

сша

spacex

россия

в мире

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илон маск

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Демократы в палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за возможного незаконного использования терминалов Starlink и якобы применения их российскими силами в конфликте на Украине, пишет газета Washington Post."Демократы палаты представителей начали расследование SpaceX Илона Маска, проверяя, применила ли компания надлежащие меры, чтобы предупредить использование спутниковых интернет-сервисов Starlink Россией в конфликте на Украине", — говорится в сообщении газеты.Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо компании с требованием прояснить жалобы о возможном якобы незаконном использовании терминалов. В обращении они указали, что озабочены обвинениями украинской стороны в том, что российские силы использовали Starlink, что, по их мнению, может нарушать американские санкции."Мы озабочены, что у вас могут не действовать надлежащие ограничения и политика", - говорится в письме.Газета добавляет, что ранее в минобороны Украины утверждали, что российские силы якобы применяют Starlink в ходе боевых действий.

https://ria.ru/20240228/sputniki-1930084483.html

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сша, spacex, россия, в мире, украина, илон маск