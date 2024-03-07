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СМИ: США начали расследование из-за сообщений о применении Starlink Россией
СМИ: США начали расследование из-за сообщений о применении Starlink Россией - РИА Новости, 07.03.2024
СМИ: США начали расследование из-за сообщений о применении Starlink Россией
Демократы в палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за возможного незаконного использования терминалов... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:24
2024-03-07T15:24
2024-03-07T15:38
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Демократы в палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за возможного незаконного использования терминалов Starlink и якобы применения их российскими силами в конфликте на Украине, пишет газета Washington Post."Демократы палаты представителей начали расследование SpaceX Илона Маска, проверяя, применила ли компания надлежащие меры, чтобы предупредить использование спутниковых интернет-сервисов Starlink Россией в конфликте на Украине", — говорится в сообщении газеты.Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо компании с требованием прояснить жалобы о возможном якобы незаконном использовании терминалов. В обращении они указали, что озабочены обвинениями украинской стороны в том, что российские силы использовали Starlink, что, по их мнению, может нарушать американские санкции."Мы озабочены, что у вас могут не действовать надлежащие ограничения и политика", - говорится в письме.Газета добавляет, что ранее в минобороны Украины утверждали, что российские силы якобы применяют Starlink в ходе боевых действий.
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сша, spacex, россия, в мире, украина, илон маск
США, SpaceX, Россия, В мире, Украина, Илон Маск
СМИ: США начали расследование из-за сообщений о применении Starlink Россией
WP:демократы в США начали расследование из-за сообщений о применении Starlink РФ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Демократы в палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за возможного незаконного использования терминалов Starlink и якобы применения их российскими силами в конфликте на Украине, пишет газета Washington Post
.
"Демократы палаты представителей начали расследование SpaceX Илона Маска, проверяя, применила ли компания надлежащие меры, чтобы предупредить использование спутниковых интернет-сервисов Starlink Россией
в конфликте на Украине", — говорится в сообщении газеты.
Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо компании с требованием прояснить жалобы о возможном якобы незаконном использовании терминалов. В обращении они указали, что озабочены обвинениями украинской стороны в том, что российские силы использовали Starlink, что, по их мнению, может нарушать американские санкции.
"Мы озабочены, что у вас могут не действовать надлежащие ограничения и политика", - говорится в письме.
Газета добавляет, что ранее в минобороны Украины утверждали, что российские силы якобы применяют Starlink в ходе боевых действий.
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