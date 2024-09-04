https://ria.ru/20240904/gosduma-1970466442.html

В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму - РИА Новости, 04.09.2024

В Госдуме прокомментировали отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отказ американского предпринимателя Илона Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:46

2024-09-04T11:46

2024-09-04T11:46

в мире

сша

михаил шеремет

илон маск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отказ американского предпринимателя Илона Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму здравомыслием. Ранее Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США. Он подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, однако если ее применять для явных военных действий, то Starlink из коммерческой превратится в военную систему, и тогда другие страны будут иметь полное право сбивать спутники. "Слова Маска – это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если бы у власти в США были такие люди как Маск, то мир никогда бы не оказался на грани третьей мировой войны. "Сожалею, что Маск не баллотируется в президенты. При нем США смогли бы вернуть себе репутацию миролюбивой и демократической страны, а также уважение всего цивилизованного мира", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240819/kadyrov-1967079664.html

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в мире, сша, михаил шеремет, илон маск