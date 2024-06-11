https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

"На такое не рассчитывали". У ВСУ начались проблемы с западным оружием

"На такое не рассчитывали". У ВСУ начались проблемы с западным оружием - РИА Новости, 11.06.2024

"На такое не рассчитывали". У ВСУ начались проблемы с западным оружием

Украинские войска столкнулись с серьезными трудностями. Как сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на неназванного артиллериста, им мешает воевать не только... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

киев

россия

вооруженные силы украины

нато

т-72 "урал"

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские войска столкнулись с серьезными трудностями. Как сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на неназванного артиллериста, им мешает воевать не только дефицит снарядов основных калибров, но и изношенность западных орудий. Быстро это не исправить, поэтому сравняться с Россией или превзойти ее в весе артиллерийского залпа невозможно. О том, как это сказывается на ходе конфликта, — в материале РИА Новости.Ахиллесова пятаВСУ в данный момент располагают, пожалуй, самым многообразным парком боевой техники в мире. С одной стороны, это преимущество. Российским военным необходимо учитывать параметры всех типов западного "железа" и подбирать для борьбы с ними соответствующие огневые средства. С другой, столь пестрый арсенал — ахиллесова пята.Снабжение группировки, вооруженной техникой из разных стран, — настоящий кошмар для тыловиков и логистов. Несмотря на хваленую натовскую унификацию, для каждой машины нужны свои запчасти, многие требуют особого топлива, а некоторые несовместимы с другими по боекомплекту. Самый наглядный пример — британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1. У них нарезные 120-миллиметровые и 105-миллиметровые пушки соответственно, а у американских Abrams и немецких Leopard 2 орудия гладкоствольные. Оставшиеся у Украины советские Т-64 и трофейные Т-72 стреляют 125-миллиметровыми снарядами.Для пополнения боекомплекта этих машин нужны четыре разных типа боеприпасов. Если учесть еще и разношерстные БМП, БТР, бронеавтомобили, артиллерийские системы, комплексы ПВО, то обеспечение войск для украинского Генштаба становится крайне нетривиальной задачей. Даже если бы разных снарядов и запчастей хватало с избытком, проблема доставки этого до линии фронта с разных складов и баз хранения никуда бы не делась. С расширением возможностей российской авиаразведки и повышением эффективности разведывательно-огневых контуров делать это все сложнее.Помимо этого, танки стран НАТО столкнулись на Украине с другой сложностью, вызванной собственным весом. Боевая масса "Абрамсов", "Леопардов" и "Челленджеров" — больше 60 тонн. А донбасский чернозем очень коварен, особенно в межсезонье. Дождями его размывает до состояния глубокого болота, в котором вязнут как тяжелые танки, так и инженерные машины, которые пытаются их вытянуть из ловушки.Как оказалось, двигатели западной техники, в частности "Абрамсов", очень чувствительны к грязи и быстро выходят из строя. А нужные запчасти и технические специалисты имеются далеко не всегда. Как признавались в интервью европейским СМИ украинские военнослужащие, бывали случаи, когда танки ломались прямо в разгар боя. В то же время машины советской школы продолжали работать исправно.Для маленькой войныВооруженный конфликт на Украине — это в первую очередь война артиллерии, натовского калибра 155 миллиметров и советского 152. Россия производит примерно в два — два с половиной раза больше снарядов, чем все страны НАТО. Дефицит осколочно-фугасных боеприпасов привел к тому, что Запад начал поставлять ВСУ кассетные. Они эффективны против пехоты и легкой бронетехники на открытой местности, но абсолютно не годятся для ударов по фортификационным сооружениям. Грубо говоря, ими можно "кошмарить" тылы, однако линию обороны с их помощью не проломить.Да и западная артиллерия была попросту не готова к вооруженному конфликту такой интенсивности. К примеру, большая часть немецких самоходных гаубиц PzH 2000, которые многие эксперты до СВО называли лучшими в мире, уже не один и не два раза побывала в ремонте. Их стволы рассчитаны на 100 выстрелов в сутки максимум. Это четыре-пять часов интенсивного боя. А все, что больше, откровенно портит орудие и ускоряет износ.То же самое касается американских буксируемых гаубиц M777. Ресурс их стволов не позволяет использовать орудия с максимальной эффективностью. Конструкторы современной западной артиллерии ориентировались в первую очередь на вооруженные конфликты низкой и средней интенсивности в странах третьего мира. Для того чтобы несколько раз в день постреливать по "боевикам в тапках", этих стволов достаточно. А для сплошного огненного вала — нет.Исключение — колесные САУ вроде французской CAESAR или шведской Archer. Эти орудия в ВСУ — самые мобильные и дальнобойные. Их очень берегут, поэтому и потери таких машин минимальные. Но и самоходки нуждаются в техобслуживании. А это далеко не всегда удается сделать вовремя.Серебряной пули нетВ принципе, все вооружения, которые в ВСУ объявляли "вундерваффе", не стали серебряной пулей, способной сразить российскую армию. Американские ПТРК Javelin оказались слишком "заторможенными": чтобы боеголовка ракеты навелась на цель, нужно от 40 секунд до полутора минут. И они крайне посредственно работают в городской застройке — мешают торчащие куски арматуры, свисающие провода, распахнутые оконные рамы. Еще до войны Украина испытывала эти комплексы на полигоне. Чтобы ракета с тепловым наведением нашла цель, пришлось развести в каркасе БТР костер. Следовательно, для ударов по незаведенной технике или фортификационным укрытиям эти ПТРК бесполезны.Небезызвестные турецкие БПЛА Bayraktar TB2, прекрасно зарекомендовавшие себя во второй карабахской войне, вэсэушники так и не научились применять правильно. Внезапно выяснилось, что крупные и тихоходные дроны не могут ничего сделать с противником, обладающим серьезной ПВО. Киев потерял уже под сотню таких БПЛА и лишь изредка применяет их на тихих участках фронта — исключительно в роли разведчиков.Наконец, нашлась управа и на хваленый спутниковый интернет Starlink, на который завязана вся система управления ВСУ. Через него обмениваются разведданными в реальном времени, получают целеуказание от западных кураторов, управляют беспилотной авиацией. Глушить его научились не сразу. Но сегодня, как неоднократно сообщали зарубежные СМИ, в ряде районов боевых действий спутниковый интернет просто не ловится. Вероятнее всего, главная заслуга в этом принадлежит постоянно совершенствуемым российским комплексам РЭБ.В общем и целом можно сказать, что вооружение, которым НАТО снабжает Украину, предназначено скорее для карательных акций против заведомо слабого противника — никак не для боевых действий с Россией. А желание Запада вооружить Киев до зубов стало серьезной проблемой для украинских тыловиков. Это в очередной раз доказывает, что без собственной оборонной промышленности государство не способно обеспечить себе безопасность в долгосрочной перспективе.

https://radiosputnik.ru/20240609/ukraina-1951726355.html

https://ria.ru/20240610/svo-1951935999.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, нато, т-72 "урал", т-64