Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Кристал Пэлас" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Эрлинг Холанд (41-я и 89-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, еще одним голом отметился Фил Фоден (69).
14 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
41’ • Эрлинг Холанд
(Матеус Луис)
69’ • Фил Фоден
89’ • Эрлинг Холанд (П)
"Манчестер Сити" выиграл четвертый матч подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ) и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 34 очка. "Кристал Пэлас" (26) идет на пятой строчке.
В следующем матче "Манчестер Сити" 20 декабря примет "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" в этот же день на выезде сыграет против "Лидса".
Результаты остальных матчей:
"Ноттингем Форест" - "Тоттенхэм" - 3:0;
"Вест Хэм" - "Астон Вилла" - 2:3;
"Сандерленд" - "Ньюкасл" - 1:0.
