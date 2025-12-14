Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Кристал Пэлас" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

В следующем матче "Манчестер Сити" 20 декабря примет "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" в этот же день на выезде сыграет против "Лидса".