Рейтинг@Mail.ru
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить "Кристал Пэлас" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:03 14.12.2025 (обновлено: 19:05 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/manchester-2061993790.html
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить "Кристал Пэлас" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Кристал Пэлас" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T19:03:00+03:00
2025-12-14T19:05:00+03:00
футбол
спорт
англия
лондон
английская премьер-лига (апл)
эрлинг холанд
манчестер сити
кристал пэлас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906020041_0:176:2048:1328_1920x0_80_0_0_c6e5560dc10e1b63d98b62507d4f28ec.jpg
/20251206/futbol-2060342129.html
англия
лондон
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906020041_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5f9b7793a4e53048242aabaf10b79960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, лондон, английская премьер-лига (апл), эрлинг холанд, манчестер сити, кристал пэлас
Футбол, Спорт, Англия, Лондон, Английская премьер-лига (АПЛ), Эрлинг Холанд, Манчестер Сити, Кристал Пэлас
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии

© Фото : Пресс-служба АПЛНападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Пресс-служба АПЛ
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Кристал Пэлас" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Эрлинг Холанд (41-я и 89-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, еще одним голом отметился Фил Фоден (69).
Английская премьер-лига (АПЛ)
14 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Кристал Пэлас
0 : 3
Манчестер Сити
41‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Матеус Луис)
69‎’‎ • Фил Фоден
(Райан Шерки)
89‎’‎ • Эрлинг Холанд (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Сити" выиграл четвертый матч подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ) и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 34 очка. "Кристал Пэлас" (26) идет на пятой строчке.
В следующем матче "Манчестер Сити" 20 декабря примет "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" в этот же день на выезде сыграет против "Лидса".
Результаты остальных матчей:
"Ноттингем Форест" - "Тоттенхэм" - 3:0;
"Вест Хэм" - "Астон Вилла" - 2:3;
"Сандерленд" - "Ньюкасл" - 1:0.
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала" в АПЛ
6 декабря, 20:07
 
ФутболСпортАнглияЛондонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Эрлинг ХоландМанчестер СитиКристал Пэлас
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала