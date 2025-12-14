Рейтинг@Mail.ru
Буйум набрал два очка в первом матче за "Ванкувер" после обмена на Хьюза - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:47 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/buyum--2062011492.html
Буйум набрал два очка в первом матче за "Ванкувер" после обмена на Хьюза
Буйум набрал два очка в первом матче за "Ванкувер" после обмена на Хьюза - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Буйум набрал два очка в первом матче за "Ванкувер" после обмена на Хьюза
"Ванкувер Кэнакс" на выезде обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T23:47:00+03:00
2025-12-14T23:47:00+03:00
хоккей
спорт
куинн хьюз
ванкувер кэнакс
нью-джерси девилз
миннесота уайлд
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062011356_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_fcd52934cfdfb6ef574dad4e50121e2f.jpg
/20251214/marshan-2061948907.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062011356_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5f29e1b91439649ea0d8312548d53bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, куинн хьюз, ванкувер кэнакс, нью-джерси девилз, миннесота уайлд, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Куинн Хьюз, Ванкувер Кэнакс, Нью-Джерси Девилз, Миннесота Уайлд, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Буйум набрал два очка в первом матче за "Ванкувер" после обмена на Хьюза

Буйум сделал "1+1" в дебютном матче за "Ванкувер" после обмена на Хьюза

© Соцсети "Ванкувер Кэнакс"Зив Буйум
Зив Буйум - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Соцсети "Ванкувер Кэнакс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Ванкувер Кэнакс" на выезде обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Джерси, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых голы забили Джейк Дебраск (2-я минута) и Зив Буйум (7). У "Нью-Джерси" отличился Люк Хьюз (25).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Нью-Джерси
1 : 2
Ванкувер
24:02 • Люк Хьюз
(Йеспер Братт, Доусон Мерсер)
01:01 • Джейк Дебраск
(Конор Гарланд, Зив Буйум)
06:48 • Зив Буйум
(Конор Гарланд, Тчатчер Демко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Буйум также записал на свой счет результативную передачу и был признан второй звездой встречи. 12-й номер драфта 2024 года стал игроком "Кэнакс" двумя днями ранее в результате обмена, по условиям которого в "Миннесоту Уайлд" отправился лучший защитник по итогам регулярного чемпионата сезона-2023/24 Куинн Хьюз.
"Ванкувер" (27 очков) идет на последнем, восьмом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нью-Джерси" (37) располагается на пятом месте в Столичном дивизионе.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Маршан назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ
Вчера, 12:37
 
ХоккейСпортКуинн ХьюзВанкувер КэнаксНью-Джерси ДевилзМиннесота УайлдНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала