Буйум набрал два очка в первом матче за "Ванкувер" после обмена на Хьюза

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Ванкувер Кэнакс" на выезде обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Джерси, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых голы забили Джейк Дебраск (2-я минута) и Зив Буйум (7). У "Нью-Джерси" отличился Люк Хьюз (25).
14 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
24:02 • Люк Хьюз
01:01 • Джейк Дебраск
(Конор Гарланд, Зив Буйум)
06:48 • Зив Буйум
Буйум также записал на свой счет результативную передачу и был признан второй звездой встречи. 12-й номер драфта 2024 года стал игроком "Кэнакс" двумя днями ранее в результате обмена, по условиям которого в "Миннесоту Уайлд" отправился лучший защитник по итогам регулярного чемпионата сезона-2023/24 Куинн Хьюз.
"Ванкувер" (27 очков) идет на последнем, восьмом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нью-Джерси" (37) располагается на пятом месте в Столичном дивизионе.
Маршан назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ
Вчера, 12:37