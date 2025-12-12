Дагестанца оштрафовали за несообщение о подготовке терактов в 2024 году

МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Житель Дагестана, который был знаком с организатором и двумя участниками терактов в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года, приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за несообщение о готовящемся преступлении, следует из приговора суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В суде Алибеков свою вину признал полностью. Мужчина заявил, что не мог знать точно, будет ли нападение, а если будет - когда и где именно. Он рассказал, что в день терактов был на берегу моря недалеко от своего родного села Краснопартизанск.