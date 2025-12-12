Рейтинг@Mail.ru
Дагестанца оштрафовали за несообщение о подготовке терактов в 2024 году
01:27 12.12.2025
Дагестанца оштрафовали за несообщение о подготовке терактов в 2024 году
Житель Дагестана, который был знаком с организатором и двумя участниками терактов в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года, приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T01:27:00+03:00
2025-12-12T01:27:00+03:00
происшествия
сергокалинский район
республика дагестан
россия
сергей меликов
единая россия
сергокалинский район
республика дагестан
россия
происшествия, сергокалинский район, республика дагестан, россия, сергей меликов, единая россия
Происшествия, Сергокалинский район, Республика Дагестан, Россия, Сергей Меликов, Единая Россия
МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Житель Дагестана, который был знаком с организатором и двумя участниками терактов в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года, приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за несообщение о готовящемся преступлении, следует из приговора суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Признать Алибекова Умарасхаба Алибековича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.6 Уголовного кодекса РФ (Несообщение о преступлении) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в судебном акте.
Согласно материалам дела, Алибеков с 2018 года был знаком с Османом Омаровым - сыном теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, они поддерживали дружеские отношения. Примерно в апреле 2024 года Алибеков встретился в кафе с Омаровым и еще двумя знакомыми и узнал, что они создали террористическое сообщество, а Омаров был лидером. Также ему стало известно, что они достали автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы для вооруженного нападения на правоохранителей.
При этом подсудимый не сообщил обо всем этом в правоохранительные органы.
В суде Алибеков свою вину признал полностью. Мужчина заявил, что не мог знать точно, будет ли нападение, а если будет - когда и где именно. Он рассказал, что в день терактов был на берегу моря недалеко от своего родного села Краснопартизанск.
В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Источник РИА Новости в силовых структурах тогда сообщил, что один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.
После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Магомеда Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия", а глава республики Сергей Меликов освободил его от должности. Позже Омарова задержали и арестовали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, в июле этого года прокуратура передала дело в суд.
Происшествия
 
 
