Грязный скандал с Брижит Макрон: "Дни ее мужа и ее как первой леди сочтены" - РИА Новости, 12.12.2025
16:27 12.12.2025
Грязный скандал с Брижит Макрон: "Дни ее мужа и ее как первой леди сочтены"
Брижит Макрон вновь оказалась в эпицентре даже не одного, а сразу двух скандалов. Сначала журналисты обратили внимание на странную деталь в резиденции... РИА Новости, 12.12.2025
Грязный скандал с Брижит Макрон: "Дни ее мужа и ее как первой леди сочтены"

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Брижит Макрон вновь оказалась в эпицентре даже не одного, а сразу двух скандалов. Сначала журналисты обратили внимание на странную деталь в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. Затем и "грязные" высказывания первой леди Франции вызвали большой общественный резонанс.

Во дворце

Новая волна критики поднялась после того, как украинская телеведущая Лидия Таран обратила внимание, как выглядит изнутри Елисейский дворец. Оказалось, что в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона настолько грязно, что через окна нельзя хорошо рассмотреть, что происходит на улице, ведь они все в пятнах из-за грязи.
© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец
"Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?" — шутливо упрекнула ведущая первую леди Франции.
Конечно, картина, где Брижит Макрон сама стирает пыль в Елисейском дворце, выглядит довольно фантастично. Однако что ей мешает дать соответствующее распоряжение, чтобы привести дворец в порядок?

"Грязно выругалась"

Второй скандал вызвало завирусившееся в сети видео, на котором Брижит грубо высказалась об активистках, вышедших на акцию протеста. "Грязные выражения" в их адрес Брижит себе позволила, когда посетила концерт комика Ари Абиттана.
© AP Photo / Yoan ValatБрижит Макрон в Елисейском дворце
Брижит Макрон в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Yoan Valat
Брижит Макрон в Елисейском дворце
Против артиста в 2021 году было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, но его закрыли спустя три года. Когда Абиттан встретился с Брижит Макрон за кулисами перед очередным концертом, он сказал, что ему страшно.
"Если эти мерзкие (женщины. — Прим. ред.) здесь, мы их выгоним", — ответила первая леди Франции.

Не должна извиняться?

Столь грубые высказывания первой леди Франции вызвали такой шквал негатива, что официальный представитель французского кабмина Мод Брежон призвала "оставить в покое" Брижит Макрон.
По словам Брежон, проблемой в этом случае стало то, что женщины, "которые защищают благородное дело", проигнорировали решение суда о закрытии дела.
© РИА Новости / Флоренс Галле | Перейти в медиабанкДемонстрация, посвященная Международному женскому дню в Париже
Демонстрация, посвященная Международному женскому дню в Париже - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Флоренс Галле
Перейти в медиабанк
Демонстрация, посвященная Международному женскому дню в Париже
"Феминистки попытались сорвать представление человека, дело против которого было закрыто. Что это значит? Это значит, что, по сути (по мнению активисток. — Прим. ред.), решение суда больше не имеет никакой значимости. Меня это глубоко поразило", — сказала представитель кабмина.
Она также выразила мнение, что первая леди Франции не должна публично извиняться за свои слова.

Захлестнуло "цунами" критики

Однако попытки реабилитировать Брижит тонут в волнах критики, которые обрушились на нее со стороны многих представителей французского общества.
Нелицеприятно высказались о ее поступке актриса Жюдит Годреш, возглавляющая во Франции движение по борьбе с сексуальным насилием #MeToo, лидер левой партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье и евродепутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
"Мы начали с того, что права женщин (объявили. — Прим. ред.) "важной задачей президентского срока (Макрона. — Прим. ред.)", а кончилось все оскорблениями в их адрес. Пора супругам Макрон уходить", — написала Обри на своей странице в социальной сети "Х".
Очень жестко отреагировали на происшедшее представители феминистических организаций.
"Мы глубоко потрясены и возмущены. Слова, что (первая леди. — Прим. ред.) использовала, многое говорят о ее взглядах, политический посыл крайне шокирующий. Это еще один плевок в сторону жертв и феминистских организаций", — приводит Франс Пресс слова одной из активисток, участвовавших в срыве выступления Абиттана.

Дни Макронов сочтены?

Настолько агрессивное поведение жены президента Франции заставило обратить на него внимание экспертов.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
"Я думаю, она понимает, что дни ее мужа и ее как первой леди сочтены. Скандал со сменой пола* не добавляет спокойствия. Не было же никакого нормального публичного ответа с их стороны на все обвинения. Они не вышли победителями из этой ситуации. Я думаю, у нее все одно на одно наложилось", — рассказал профайлер Илья Анищенко в интервью изданию "Аргументы и факты".
Судя по всему, со временем "грязных" скандалов может вскрыться еще больше.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.
 
 
 
