Грязный скандал с Брижит Макрон: "Дни ее мужа и ее как первой леди сочтены"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Брижит Макрон вновь оказалась в эпицентре даже не одного, а сразу двух скандалов. Сначала журналисты обратили внимание на странную деталь в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. Затем и "грязные" высказывания первой леди Франции вызвали большой общественный резонанс.

Во дворце

Новая волна критики поднялась после того, как украинская телеведущая Лидия Таран обратила внимание, как выглядит изнутри Елисейский дворец. Оказалось, что в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона настолько грязно, что через окна нельзя хорошо рассмотреть, что происходит на улице, ведь они все в пятнах из-за грязи.

"Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?" — шутливо упрекнула ведущая первую леди Франции.

Конечно, картина, где Брижит Макрон сама стирает пыль в Елисейском дворце, выглядит довольно фантастично. Однако что ей мешает дать соответствующее распоряжение, чтобы привести дворец в порядок?

"Грязно выругалась"

Второй скандал вызвало завирусившееся в сети видео, на котором Брижит грубо высказалась об активистках, вышедших на акцию протеста. "Грязные выражения" в их адрес Брижит себе позволила, когда посетила концерт комика Ари Абиттана.

© AP Photo / Yoan Valat Брижит Макрон в Елисейском дворце © AP Photo / Yoan Valat Брижит Макрон в Елисейском дворце

Против артиста в 2021 году было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, но его закрыли спустя три года. Когда Абиттан встретился с Брижит Макрон за кулисами перед очередным концертом, он сказал, что ему страшно.

. "Если эти мерзкие (женщины. — Прим. ред.) здесь, мы их выгоним", — ответила первая леди Франции

Не должна извиняться?

Столь грубые высказывания первой леди Франции вызвали такой шквал негатива, что официальный представитель французского кабмина Мод Брежон призвала "оставить в покое" Брижит Макрон.

По словам Брежон, проблемой в этом случае стало то, что женщины, "которые защищают благородное дело", проигнорировали решение суда о закрытии дела.

"Феминистки попытались сорвать представление человека, дело против которого было закрыто. Что это значит? Это значит, что, по сути (по мнению активисток. — Прим. ред.), решение суда больше не имеет никакой значимости. Меня это глубоко поразило", — сказала представитель кабмина.

Она также выразила мнение, что первая леди Франции не должна публично извиняться за свои слова.

Захлестнуло "цунами" критики

Однако попытки реабилитировать Брижит тонут в волнах критики, которые обрушились на нее со стороны многих представителей французского общества.

Нелицеприятно высказались о ее поступке актриса Жюдит Годреш, возглавляющая во Франции движение по борьбе с сексуальным насилием #MeToo, лидер левой партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье и евродепутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри.

"Мы начали с того, что права женщин (объявили. — Прим. ред.) "важной задачей президентского срока (Макрона. — Прим. ред.)", а кончилось все оскорблениями в их адрес. Пора супругам Макрон уходить", — написала Обри на своей странице в социальной сети "Х".

Очень жестко отреагировали на происшедшее представители феминистических организаций.

"Мы глубоко потрясены и возмущены. Слова, что (первая леди. — Прим. ред.) использовала, многое говорят о ее взглядах, политический посыл крайне шокирующий. Это еще один плевок в сторону жертв и феминистских организаций", — приводит Франс Пресс слова одной из активисток, участвовавших в срыве выступления Абиттана.

Дни Макронов сочтены?

Настолько агрессивное поведение жены президента Франции заставило обратить на него внимание экспертов.

© AP Photo / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит © AP Photo / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит

"Я думаю, она понимает, что дни ее мужа и ее как первой леди сочтены. Скандал со сменой пола* не добавляет спокойствия. Не было же никакого нормального публичного ответа с их стороны на все обвинения. Они не вышли победителями из этой ситуации. Я думаю, у нее все одно на одно наложилось", — рассказал профайлер Илья Анищенко в интервью изданию "Аргументы и факты".

Судя по всему, со временем "грязных" скандалов может вскрыться еще больше.