Французское правительство призвало "оставить в покое" Брижит Макрон

Официальный представитель французского кабмина Мод Брежон призвала "оставить в покое" первую леди Франции Брижит Макрон после того, как на ту обрушился шквал... РИА Новости, 10.12.2025
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Официальный представитель французского кабмина Мод Брежон призвала "оставить в покое" первую леди Франции Брижит Макрон после того, как на ту обрушился шквал критики из-за оскорбительных высказываний в адрес феминисток.
Агентство Франс Пресс во вторник передало, что первая леди Франции
назвала активисток движения за права женщин, сорвавших 6 декабря выступление комика Ари Абиттана, "гадкими стервами". В 2021 году мужчину обвинили в изнасиловании, но через три года дело закрыли из-за отсутствия улик.
"Феминистки попытались сорвать представление человека, дело против которого было закрыто. Что это значит? Это значит, что, по сути (по мнению активисток – ред.), решение суда больше не имеет никакой значимости. Меня это глубоко поразило. Кроме того, Брижит Макрон
высказалась спонтанно. Это было сказано в частной обстановке… поэтому я скажу вам то, что думаю: давайте оставим Брижит Макрон в покое", - сказала представитель кабмина в эфире телеканала France 2
.
По словам Брежон, проблемой в этом случае стало то, что женщины, "которые защищают благородное дело", проигнорировали решение суда о закрытии дела. Она также выразила мнение, что первая леди Франции не должна публично извиняться за свои слова.