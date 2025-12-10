Рейтинг@Mail.ru
Французское правительство призвало "оставить в покое" Брижит Макрон - РИА Новости, 10.12.2025
17:34 10.12.2025
Французское правительство призвало "оставить в покое" Брижит Макрон
Французское правительство призвало "оставить в покое" Брижит Макрон
2025
Новости
Французское правительство призвало "оставить в покое" Брижит Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Официальный представитель французского кабмина Мод Брежон призвала "оставить в покое" первую леди Франции Брижит Макрон после того, как на ту обрушился шквал критики из-за оскорбительных высказываний в адрес феминисток.
Агентство Франс Пресс во вторник передало, что первая леди Франции назвала активисток движения за права женщин, сорвавших 6 декабря выступление комика Ари Абиттана, "гадкими стервами". В 2021 году мужчину обвинили в изнасиловании, но через три года дело закрыли из-за отсутствия улик.
"Феминистки попытались сорвать представление человека, дело против которого было закрыто. Что это значит? Это значит, что, по сути (по мнению активисток – ред.), решение суда больше не имеет никакой значимости. Меня это глубоко поразило. Кроме того, Брижит Макрон высказалась спонтанно. Это было сказано в частной обстановке… поэтому я скажу вам то, что думаю: давайте оставим Брижит Макрон в покое", - сказала представитель кабмина в эфире телеканала France 2.
По словам Брежон, проблемой в этом случае стало то, что женщины, "которые защищают благородное дело", проигнорировали решение суда о закрытии дела. Она также выразила мнение, что первая леди Франции не должна публично извиняться за свои слова.
Заголовок открываемого материала