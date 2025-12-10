Французское правительство призвало "оставить в покое" Брижит Макрон

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Официальный представитель французского кабмина Мод Брежон призвала "оставить в покое" первую леди Франции Брижит Макрон после того, как на ту обрушился шквал критики из-за оскорбительных высказываний в адрес феминисток.

По словам Брежон, проблемой в этом случае стало то, что женщины, "которые защищают благородное дело", проигнорировали решение суда о закрытии дела. Она также выразила мнение, что первая леди Франции не должна публично извиняться за свои слова.