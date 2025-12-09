Рейтинг@Mail.ru
Прилюдно сквернословящую жену Макрона сняли на видео
11:56 09.12.2025 (обновлено: 15:31 09.12.2025)
Прилюдно сквернословящую жену Макрона сняли на видео
В Сети появилось видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон грубо высказалась о феминистках, выражавших протест против изнасилований. Кадры опубликовал РИА Новости, 09.12.2025
Брижит Макрон оскорбила феминисток, выступавших против изнасилований

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон грубо высказалась о феминистках, выражавших протест против изнасилований. Кадры опубликовал Ruptly.
The Sun уточняет, что она в воскресенье посетила концерт комика Ари Абиттана, чье выступление в субботу сорвала группа активисток. Издание напомнило, что против артиста в 2021 году было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, но его закрыли спустя три года.
Когда Абиттан встретился с Брижит Макрон за кулисами перед очередным концертом, он сказал, что ему страшно.
"Если эти мерзкие с**** здесь, мы их выгоним", — ответила первая леди Франции.
Ее секретарь попробовал оправдать поведение Брижит Макрон критикой радикальных методов феминисток.
