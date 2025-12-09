https://ria.ru/20251209/makron-2060773925.html
Прилюдно сквернословящую жену Макрона сняли на видео
Прилюдно сквернословящую жену Макрона сняли на видео - РИА Новости, 09.12.2025
Прилюдно сквернословящую жену Макрона сняли на видео
В Сети появилось видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон грубо высказалась о феминистках, выражавших протест против изнасилований. Кадры опубликовал РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:56:00+03:00
2025-12-09T11:56:00+03:00
2025-12-09T15:31:00+03:00
в мире
франция
брижит макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060763305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2e5ce4c9f9bce9f23cb8ba4836f2449.jpg
https://ria.ru/20251206/brizhit-2060309068.html
https://ria.ru/20251209/evropa-2060688569.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060763305_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07bd2bbd6be6ec2d446238325dd60de8.jpg
Брижит Макрон нецензурно высказалась о феминистках
Брижит Макрон на камеру назвала вышедших на акцию протеста феминисток "грязными сучками"
2025-12-09T11:56
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, брижит макрон
В мире, Франция, Брижит Макрон
Прилюдно сквернословящую жену Макрона сняли на видео
Брижит Макрон оскорбила феминисток, выступавших против изнасилований