Феминистки возмутились словами жены Макрона, пишут СМИ

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Феминистки выразили возмущение словами первой леди Франции Брижит Макрон, которая назвала активисток движения за права женщин, сорвавших в субботу выступление комика Ари Абитана, "гадкими стервами", ее слова были запечатлены на видео, передает агентство Франс Пресс.

Феминистки группы #NousToutes прервали 6 декабря выступление актера-комика в парижском кабаре "Фоли-Бержер". Они обвиняют Абитана в совершении сексуального насилия над женщинами, поскольку в 2021 году актер был обвинен в изнасиловании, хотя два года спустя дело было закрыто из-за отсутствия улик. Во время своей акции феминистки надели маски, изображающие лицо актера с надписью "насильник", и выкрикивали лозунг "Абитан - насильник!".

"Феминистки возмутились (высказыванием Брижит Макрон - ред.),.. после того, как появилось видео, на котором она оскорбляет активистов, сорвавших выступление актера-комика, ранее обвинявшегося в изнасиловании", - говорится в сообщении.

Видео было снято в воскресенье перед началом нового выступления Абитана, на которое пришли первая леди и ее дочь Тифен Озьер. На кадрах видно, как супруга французского лидера Эммануэля Макрона общается с Абитаном, который жалуется на то, что ему перед выступлением "страшно", а она в свою очередь заверяет его в том, что если в зале есть "какие-то гадкие стервы, особенно бандиты в масках", то она и другие зрители их выгонят.

Группа #NousToutes возмутилась словами Брижит Макрон и разместила на своих страницах в социальных сетях Bluesky и Instagram* сообщения, осуждающие слова супруги Макрона.

"Мы глубоко потрясены и возмущены. Слова, что (первая леди - ред.) использовала, многое говорят о ее взглядах, политический посыл крайне шокирующий. Это еще один плевок в сторону жертв и феминистских организаций", - приводит Франс Пресс слова одной из активисток, участвовавших в срыве выступления Абитана, которая согласилась дать агентству комментарий.

Помимо этого, с критикой в адрес Брижит Макрон выступили актриса Жюдит Годреш, возглавляющая во Франции движение по борьбе с сексуальным насилием MeToo, лидер левой партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье и евродепутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри, уточняет Франс Прес.

"Мы начали с того, что права женщин (объявили - ред.) "важной задачей президентского срока (Макрона - ред.)", а кончилось все оскорблениями в их адрес. Пора супругам Макронам уходить", - написала Обри на своей странице в социальной сети Х.

В окружении самой первой леди Франции также отреагировали на критику, заявив, что "обмен репликами" на видео следует рассматривать в качестве критики "радикальных методов, которые используют те, кто, спрятав лицо под маской, сорвали концерт Абитана в субботу". Брижит Макрон такие "радикальные методы" не одобряет, сообщает Франс Пресс со ссылкой на ответ окружения первой леди агентству.