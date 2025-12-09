Рейтинг@Mail.ru
Феминистки возмутились словами жены Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2025
16:38 09.12.2025
Феминистки возмутились словами жены Макрона, пишут СМИ
Феминистки возмутились словами жены Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2025
Феминистки возмутились словами жены Макрона, пишут СМИ
Феминистки выразили возмущение словами первой леди Франции Брижит Макрон, которая назвала активисток движения за права женщин, сорвавших в субботу выступление... РИА Новости, 09.12.2025
Новости
Феминистки возмутились словами жены Макрона, пишут СМИ

Франс Пресс: феминистки возмутились словами жены Макрона о "гадких стервах"

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Claude Paris
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Феминистки выразили возмущение словами первой леди Франции Брижит Макрон, которая назвала активисток движения за права женщин, сорвавших в субботу выступление комика Ари Абитана, "гадкими стервами", ее слова были запечатлены на видео, передает агентство Франс Пресс.
Феминистки группы #NousToutes прервали 6 декабря выступление актера-комика в парижском кабаре "Фоли-Бержер". Они обвиняют Абитана в совершении сексуального насилия над женщинами, поскольку в 2021 году актер был обвинен в изнасиловании, хотя два года спустя дело было закрыто из-за отсутствия улик. Во время своей акции феминистки надели маски, изображающие лицо актера с надписью "насильник", и выкрикивали лозунг "Абитан - насильник!".
"Феминистки возмутились (высказыванием Брижит Макрон - ред.),.. после того, как появилось видео, на котором она оскорбляет активистов, сорвавших выступление актера-комика, ранее обвинявшегося в изнасиловании", - говорится в сообщении.
Видео было снято в воскресенье перед началом нового выступления Абитана, на которое пришли первая леди и ее дочь Тифен Озьер. На кадрах видно, как супруга французского лидера Эммануэля Макрона общается с Абитаном, который жалуется на то, что ему перед выступлением "страшно", а она в свою очередь заверяет его в том, что если в зале есть "какие-то гадкие стервы, особенно бандиты в масках", то она и другие зрители их выгонят.
Группа #NousToutes возмутилась словами Брижит Макрон и разместила на своих страницах в социальных сетях Bluesky и Instagram* сообщения, осуждающие слова супруги Макрона.
"Мы глубоко потрясены и возмущены. Слова, что (первая леди - ред.) использовала, многое говорят о ее взглядах, политический посыл крайне шокирующий. Это еще один плевок в сторону жертв и феминистских организаций", - приводит Франс Пресс слова одной из активисток, участвовавших в срыве выступления Абитана, которая согласилась дать агентству комментарий.
Помимо этого, с критикой в адрес Брижит Макрон выступили актриса Жюдит Годреш, возглавляющая во Франции движение по борьбе с сексуальным насилием MeToo, лидер левой партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье и евродепутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Манон Обри, уточняет Франс Прес.
"Мы начали с того, что права женщин (объявили - ред.) "важной задачей президентского срока (Макрона - ред.)", а кончилось все оскорблениями в их адрес. Пора супругам Макронам уходить", - написала Обри на своей странице в социальной сети Х.
В окружении самой первой леди Франции также отреагировали на критику, заявив, что "обмен репликами" на видео следует рассматривать в качестве критики "радикальных методов, которые используют те, кто, спрятав лицо под маской, сорвали концерт Абитана в субботу". Брижит Макрон такие "радикальные методы" не одобряет, сообщает Франс Пресс со ссылкой на ответ окружения первой леди агентству.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заголовок открываемого материала