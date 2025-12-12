Участники терактов в Дагестане в 2024 году изучали стрелковый бой в городе

МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Террористы, напавшие на храмы, синагогу и пост ДПС в Дагестане в июне 2024 года, обучались ведению стрелкового боя в городских условиях, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости приговора в отношении знакомого боевиков.

По словам Алибекова, он знал, что они ездили стрелять в лесной массив села Сергокала. Пару раз предлагали и ему, но он из-за своей занятости не мог ходить с ними.