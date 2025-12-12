Участники терактов в Дагестане в 2024 году изучали стрелковый бой в городе

Рейтинг@Mail.ru
05:41 12.12.2025
2025-12-12T05:41:00+03:00
2025-12-12T05:41:00+03:00
республика дагестан
сергокалинский район
дербент
сергей меликов
единая россия
республика дагестан
сергокалинский район
дербент
республика дагестан, сергокалинский район, дербент, сергей меликов, единая россия
Республика Дагестан, Сергокалинский район, Дербент, Сергей Меликов, Единая Россия
Автомобиль полиции Дагестана
Автомобиль полиции Дагестана - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© НАК РФ
Автомобиль полиции Дагестана. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Террористы, напавшие на храмы, синагогу и пост ДПС в Дагестане в июне 2024 года, обучались ведению стрелкового боя в городских условиях, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости приговора в отношении знакомого боевиков.
Житель Дагестана Умарасхаб Алибеков, который был знаком с организатором и двумя участниками терактов и знал об их планах совершить вооруженное нападение на правоохранителей, приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за несообщение о готовящемся преступлении.
Суд - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт
3 мая, 19:10
Согласно материалам дела, Алибекову стало известно от лидера террористического сообщества Османа Омарова, который является сыном теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, что они достали автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы и "с целью подготовки участников террористического сообщества к осуществлению террористической деятельности, проходили обучение на участке местности…, используемого как полигон, в результате чего приобрели знания, практические умения и навыки обращения с оружием, а также тактики ведения стрелкового боя в городских условиях".
По словам Алибекова, он знал, что они ездили стрелять в лесной массив села Сергокала. Пару раз предлагали и ему, но он из-за своей занятости не мог ходить с ними.
В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Источник РИА Новости в силовых структурах тогда сообщил, что один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман.
После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Магомеда Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия", а глава республики Сергей Меликов освободил его от должности. Позже Омарова задержали и арестовали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, в июле этого года прокуратура передала дело в суд.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Организатора террористического сообщества в Дагестане ждет суд
4 декабря, 12:02
 
Республика ДагестанСергокалинский районДербентСергей МеликовЕдиная Россия
 
 
