Путин отправится в Туркмению на форум мира и доверия

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин четверг отправится в Ашхабад для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Как ранее сообщили в Кремле, в ходе работы форума Владимир Путин проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.
Ашхабадские встречи
В прошлый раз Путин посещал Ашхабад в октябре 2024 года. Тогда глава государства принял участие в пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития", посвящённого 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
На полях форума Путин кратко переговорил с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами, подтвердили намерение и политическую заинтересованность стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях. Кроме того, в Ашхабаде Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Общение лидеров началось с участием делегаций, далее переговоры продолжились с глазу на глаз. Это была первая встреча лидеров после того, как Пезешкиан занял должность президента республики.
Гости форума
Предстоящий форум в Ашхабаде снова соберет зарубежных лидеров, в том числе планы приехать подтвердил Пезешкиан. В форуме планирует принять участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В администрации турецкого лидера рассказали, что Эрдоган на полях форума планирует провести ряд переговоров с коллегами из государств, участвующих в форуме.
Кроме того, столицу Туркмении посетят лидеры стран СНГ. Свои намерения прибыть в Ашхабад на форум уже подтвердили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также ожидается участие глав правительств, в том числе премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.
Год мира и доверия
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркменистан является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.