00:47 11.12.2025
Путин отправится в Туркмению на форум мира и доверия
ашхабад, пакистан, туркмения, владимир путин, масуд пезешкиан, реджеп тайип эрдоган, генеральная ассамблея оон, снг, оон
Ашхабад, Пакистан, Туркмения, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная Ассамблея ООН, СНГ, ООН
Путин отправится в Туркмению на форум мира и доверия

Путин в четверг отправится в Ашхабад на форум мира и доверия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин четверг отправится в Ашхабад для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Как ранее сообщили в Кремле, в ходе работы форума Владимир Путин проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

Ашхабадские встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении, заявил посол Ирана
Вчера, 20:18
В прошлый раз Путин посещал Ашхабад в октябре 2024 года. Тогда глава государства принял участие в пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития", посвящённого 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
На полях форума Путин кратко переговорил с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами, подтвердили намерение и политическую заинтересованность стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях. Кроме того, в Ашхабаде Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Общение лидеров началось с участием делегаций, далее переговоры продолжились с глазу на глаз. Это была первая встреча лидеров после того, как Пезешкиан занял должность президента республики.

Гости форума

Предстоящий форум в Ашхабаде снова соберет зарубежных лидеров, в том числе планы приехать подтвердил Пезешкиан. В форуме планирует принять участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В администрации турецкого лидера рассказали, что Эрдоган на полях форума планирует провести ряд переговоров с коллегами из государств, участвующих в форуме.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с Днем независимости
27 сентября, 05:17
Кроме того, столицу Туркмении посетят лидеры стран СНГ. Свои намерения прибыть в Ашхабад на форум уже подтвердили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также ожидается участие глав правительств, в том числе премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

Год мира и доверия

Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркменистан является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Путин поздравил главу Народного Совета Туркмении с днем рождения
30 июня, 07:44
 
АшхабадПакистанТуркменияВладимир ПутинМасуд ПезешкианРеджеп Тайип ЭрдоганГенеральная Ассамблея ООНСНГООН
 
 
