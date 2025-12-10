https://ria.ru/20251210/kubok-2061085415.html
РФС назвал точные даты мартовских матчей Кубка России
ЦСКА и "Краснодар" сыграют в полуфинале пути Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России 4 и 17 марта, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). РИА Новости Спорт, 10.12.2025
