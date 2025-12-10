Рейтинг@Mail.ru
РФС назвал точные даты мартовских матчей Кубка России
Футбол
 
12:47 10.12.2025
РФС назвал точные даты мартовских матчей Кубка России
ЦСКА и "Краснодар" сыграют в полуфинале пути Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России 4 и 17 марта, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Новости
спорт, краснодар, пфк цска, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Краснодар, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу
РФС назвал точные даты мартовских матчей Кубка России

Матчи полуфинала Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" пройдут 4 и 17 марта

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ЦСКА и "Краснодар" сыграют в полуфинале пути Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России 4 и 17 марта, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Первая встреча пройдет на домашней арене армейцев, вторая - на стадионе "Краснодара". Обе игры начнутся в 20:45 мск.
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
7 декабря, 21:10
7 декабря, 21:10
Также в полуфинале сыграют столичные "Спартак" и "Динамо". Сначала команды встретятся 5 марта на домашней арене "бело-голубых", ответный матч состоится 18 марта на поле "красно-белых". Оба матча также начнутся в 20:45 мск.
Расписание второго этапа четвертьфинала пути регионов:
3 марта
"Балтика" (Калининград) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 20:00;
4 марта
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Махачкала) - 18:30;
"Крылья Советов" (Самара) - "Оренбург" - 18:30;
5 марта
"Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) - 18:30.
ЦСКА пожаловался на судейство в проигранном матче против "Краснодара"
9 декабря, 14:31
9 декабря, 14:31
 
Футбол
 
