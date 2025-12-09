"Сбер" определил лауреатов Научной премии — 2025

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. "Сбер" назвал имена лауреатов Научной премии — 2025, чьи открытия создают новые возможности для развития страны и повышения качества жизни россиян, сообщает пресс-служба банка.

Призовой фонд премии в 2025 году превысил 100 миллионов рублей. Каждый лауреат в основных номинациях получил по 30 миллионов рублей. Молодые ученые, применяющие искусственный интеллект в своих исследованиях, в номинациях "AI в науке" стали обладателями 5 миллионов рублей, а также получили 1 миллион рублей на облачные вычисления для дальнейшей работы.

"Наша научная премия — способ сказать спасибо людям, которые посвятили себя науке. Способ вдохновить большое количество молодых ученых, которые встали на этот важный путь. Я не знаю более значимой работы, чем работа ученого. Наука — очень сложное дело. Необходимо иметь недюжинный талант, но самое главное — упорство. Нужно 99 раз попробовать и не бросить эти попытки, чтобы на сотый раз получилось. Наша премия — способ поддержать людей в этом упорном труде и показать, что мы в них верим", — приводит пресс-служба слова Грефа.

Премии в номинации "Цифровая вселенная" был удостоен член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заместитель генерального директора по инновационной деятельности "Альфачип", профессор Института интегральной электроники имени К. А. Валиева МИЭТ и Московского института электроники и математики имени А. Н. Тихонова ВШЭ Роман Соловьев. Награда присуждена за создание методов проектирования интегральных схем с применением искусственного интеллекта и реализацию нейронных сетей в системах на кристалле, что открывает перспективы развития российской микроэлектроники нового поколения.

Академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, генеральный директор Кольского научного центра РАН, профессор кафедры кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ Сергей Кривовичев удостоен премии в номинации "Физический мир" за разработку принципиально новых подходов в науках о Земле , включая теорию анионоцентрированных комплексов и методы информационно-энтропийного анализа, для понимания минералообразующих процессов и создания новых минералоподобных материалов.

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Борис Алексеев стал лауреатом в номинации "Науки о жизни". Обоснование — за новые методы лечения рака предстательной железы, значительно повысившие продолжительности жизни больных, а также за создание молекулярно-генетических диагностических панелей, позволяющих лучше выявлять агрессивные формы заболевания на ранних стадиях и реализовывать персонализированные подходы к лечению.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, руководитель группы теоретической химии Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, доцент и руководитель трека "ИИ в химии" на факультете химии ВШЭ, научный сотрудник ИТМО , советник директора ЦИТиС Михаил Медведев получил премию в номинации "AI в науке. Физический мир" за развитие методов цифровой химии на основе искусственного интеллекта, включая алгоритмы конформационного поиска и методы теории функционала плотности, и их применение для предсказания и исследования химических процессов.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН, преподаватель факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрий Пензар удостоен премии в номинации "AI в науке. Науки о жизни" за разработку нейросетей для моделирования, прогнозирования свойств и рационального конструирования нуклеотидных последовательностей ДНК, контролирующих работу генов, для решения задач биотехнологий и медицинской генетики.

Победитель в номинации "AI в науке. Цифровая вселенная" в этом году не определен.

Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Казани. В 2025 году на Научную премию Сбера поступило 290 заявок — почти втрое больше, чем годом ранее. Большинство работ — 214 — участвовали в трех основных номинациях: "Физический мир", "Науки о жизни" и "Цифровая вселенная". В номинацию "AI в науке" для молодых ученых поступило 76 заявок. Большинство заявок пришло из Москвы, Санкт-Петербурга