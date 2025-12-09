Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые предложили "подсвечивать" отравленные почвы
Наука
 
08:00 09.12.2025
Российские ученые предложили "подсвечивать" отравленные почвы
Новый способ определять заражение почвы дизельным топливом предложили специалисты СурГУ в составе научного коллектива. Он основан на способности компонентов...
Российские ученые предложили "подсвечивать" отравленные почвы

РИА Новости: в Сургуте нашли способ выявлять отравленные почвы

Мужчина в защитном костюме изучает почву
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новый способ определять заражение почвы дизельным топливом предложили специалисты СурГУ в составе научного коллектива. Он основан на способности компонентов топлива гасить свечение белка люциферазы. Результаты исследования представлены в Toxics.
Загрязнение почвы нефтепродуктами ведет к гибели обитающих там микроорганизмов и растений, и грунт остается безжизненным на несколько лет. В промышленных и нефтедобывающих регионах именно солярка является наиболее распространенным загрязнителем земли и водоемов, сообщил один из авторов исследования, проректор по науке и технологиям Сургутского государственного университета (СурГУ) Олег Сутормин.
Изучение нефти в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины
14 ноября, 07:00
В северных регионах процессы естественной деградации протекают медленнее, а оценка динамики очищения почв требует использования токсичных органических растворителей, несовместимых с биотестированием. Это связано с тем, что извлечь углеводороды из образца почвы с помощью воды эффективно невозможно, компоненты нефти практически не смешиваются с ней, уточнил эксперт.
Специалисты СурГУ совместно с коллегами из Сибирского федерального университета и Института биофизики Сибирского отделения РАН предложили новый способ определения оценки токсичности дизельных загрязнений в отравленных почвах с использованием биосовместимого органического растворителя и воды. Он основан на эффекте тушения излучения бактериальной люциферазы — фермента, способного испускать свет, видимый глазом.
"На первом шаге мы экстрагируем из почвы углеводороды: делать это, согласно нашим результатам, можно с помощью раствора диметилсульфоксида (ДМСО), который эффективно переносит углеводороды в биосовместимую среду. В итоговой биолюминесцентной смеси концентрация ДМСО остается умеренной — около 9 процентов, что обеспечивает стабильность ферментов. Затем к экстракту добавляются два фермента, и один из них излучает свет. Чем выше содержание углеводородов, тем сильнее подавляется биолюминесценция", — объяснил ученый.
Загрязненная почва - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Сургуте нашли способ "отмывать" почвы от дизеля
9 сентября, 07:00
В настоящее время используются похожие способы, но они основаны на клеточных биотестах. Из-за этого результат анализа зависит не только от содержания токсичных веществ, но и от состояния самих клеток, что снижает воспроизводимость измерений, отметил специалист.
"Бесклеточные системы используются в контроле чистоты вод, воздуха и снега, но не для определения углеводородов в почве, для экстракции необходима среда, куда "перейдут" углеводороды, и при этом ферменты смогут существовать с сохранением правильной пространственной структуры. Нам удалось найти этот баланс", — добавил Сутормин.
Ученые также провели молекулярно-динамическое моделирование, которое показало, что умеренные концентрации ДМСО не нарушают структуру ферментов, подтверждая биосовместимость выбранного растворителя.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №24-14-20030). Развитие направления продолжается в рамках стратегического технологического проекта СурГУ "Химия нефти" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСургутский государственный университет (СурГУ)Сибирский федеральный университетРоссийская академия наукНефтьРоссийские инновацииЭкологическое благополучиеЭкологияпочваВода
 
 
