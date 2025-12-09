С него списали "Бандитский Петербург": история лидера "тамбовских"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Барсуков, известный по прозвищу Кум, — человек, с которого, по некоторым данным, списали весь сценарий "Бандитского Петербурга". Лидер Тамбовской ОПГ в конце 90-х и начале 2000-х контролировал фактически целый город. Его называли "ночным губернатором Петербурга".

Как спортсмен из Тамбовской области стал одним из самых влиятельных криминальных авторитетов страны? И за что он сидит сейчас?

От наперсточников до империи

Тамбовская ОПГ была создана в конце 80-х молодыми спортсменами из регионов. Сначала промышляли игрой в наперстки на Сенном рынке в Ленинграде, потом перешли к рэкету. Некоторое время действовали под началом Великолукской ОПГ, но вскоре обрели самостоятельность и превзошли покровителей.

К началу 90-х банда уже контролировала север Петербурга. В 1993-м тамбовские взяли под контроль оптовую наркоторговлю, вытеснив азербайджанских бандитов. Их связывали даже с колумбийскими наркокартелями — обсуждалась покупка российской подлодки для перевозки кокаина.

Когда что-то пошло не так

Владимир Кумарин стал главарем ОПГ благодаря сочетанию личных лидерских качеств. В 1994-м на него было совершено покушение — изрешетили машину. Он потерял почку и правую руку, но выжил. После этого перебрался в Швейцарию, где переосмыслил стратегию.

"Тамбовские первыми поняли, что такое власть, — рассказывал бывший сотрудник петербургского РУБОПа Евгений Вышенков. — Власть может отдать подряды на топливо, она может дать место".

Переход к легальному бизнесу

Кумарин стал действовать. Сначала официально сменил фамилию на Барсуков в 1995-м, взяв девичью фамилию своей матери. После "прикормил" приличное количество власть имущих — как в правоохранительных органах, так и среди депутатов. Всех бойцов перевел в ранг легальных охранников, открыв собственные ЧОПы. Это обеспечило разрешения на оружие и положило начало активной предпринимательской деятельности.

Самым перспективным Барсуков считал топливно-энергетический комплекс. В 1995-м он инициировал открытие нефтяной компании, включив в число совладельцев людей из мэрии. Конкурентов топили через СМИ, постепенно отвоевав себе наибольшую долю рынка.

К концу 90-х тамбовские фактически управляли целым городом: порты, недвижимость, большинство ресторанов, мясоперерабатывающий завод, транспортные перевозки, сети АЗС, алкогольный рынок.

Барсуков обитал в квартире площадью 480 квадратных метров неподалеку от Смольного. Убранство поражало: мебель из ценных пород дерева, позолота, лепнина, антикварные статуэтки. Принимал посетителей по ночам, решая их проблемы, — как настоящий мафиозный босс. Отсюда и появилось прозвище: "ночной губернатор Петербурга".

Убийство Старовойтовой

Одно из самых громких дел, в котором засветились тамбовские, — убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Двенадцатого ноября 1998-го ее застрелили в подъезде дома на набережной канала Грибоедова. Помощник Руслан Линьков был тяжело ранен, но выжил — благодаря его показаниям вышли на след убийц. Исполнители — члены Тамбовской ОПГ Виталий Акишин и Олег Федосов.

Организатором изначально считался член Брянской ОПГ Сергей Мусин, приказ отдавал Юрий Колчин (бывший прапорщик ГРУ). Но потом подозрение пало на Михаила Глущенко — активного члена Тамбовской ОПГ.

Глущенко, находясь в тюрьме за вымогательство, признался в организации расстрела и назвал заказчика — своего патрона Владимира Барсукова. Мотивы были: Старовойтова активно противилась засилью тамбовских, которые "окучивали" Госдуму. В 2019 году Барсукову предъявили обвинение в заказе убийства Старовойтовой.

Убийство Листьева

Первый генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был застрелен в подъезде своего дома в центре Москвы 1 марта 1995-го. Когда он поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета.

© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Михаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео © Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Михаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео

В поле зрения следствия вновь оказался Михаил Глущенко. В рамках досудебного соглашения он признал свою причастность и дал показания, в которых назвал заказчиком Владимира Барсукова. Однако прямых доказательств так и не обнаружили, а дело Листьева официально остается нераскрытым.

Рейдерство и арест

С начала нулевых Барсуков работал "доном Корлеоне": принимал нескончаемый поток посетителей, помогал советом, делом, рублем. В 2005-2007 годах прошла серия рейдерских захватов. За пару лет команда из 20 человек "отжала" 13 заведений: универсам, кондитерскую фабрику, нефтяную фирму, отель, алкозавод, магазины, рестораны.

Барсуков промахнулся один раз — но фатально. Подручные отняли ресторан у бизнесвумен, у которой нашлись покровители помощнее. Дело было передано на государственный уровень. Расследование велось в Москве втайне от петербургских коллег.

Владимира задержали на даче сотрудники Генпрокуратуры 22 августа 2007-го. Возбудили дело по статье "Мошенничество". Его поместили в "Лефортово", потом перевели в "Матросскую Тишину" из-за угрозы покушения.

В ноябре 2009-го Барсуков получил 14 лет лишения свободы за мошенничество и рейдерские захваты.

Покушение на Васильева

Через три года добавили еще — за вымогательство. Но главное дело было впереди: организация покушения на главу Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.

По версии следствия, после неудачной попытки рейдерского захвата Барсуков создал организованную группу, чтобы убить бизнесмена и получить его имущество. Пятого мая 2006-го на Васильева напали — из автоматов обстреляли его Rolls-Royce на Левашовском проспекте. В машину попало около 50 пуль. Один из охранников погиб, Васильев чудом выжил.

Долги и текущий статус

В марте 2019-го Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Барсукова к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества. Его этапировали в колонию под Кировом для отбывания наказания. С учетом общего срока заключения Барсуков (Кумарин) должен выйти на свободу не ранее 2031 года, на тот момент ему будет 75 лет.

В октябре 2024-го РИА Новости выяснило : Барсуков не оплатил штрафы, моральную компенсацию и налоги на общую сумму более 2,1 миллиона рублей.