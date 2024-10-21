Лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам более двух миллионов рублей
Задолженность лидера тамбовской ОПГ Кума составила более двух миллионов рублей
Владимир Барсуков (Кумарин) в зале Мосгорсуда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), известный в криминальных кругах по прозвищу Кум, не оплатил штрафы, моральную компенсацию и налоги общей суммой более 2,1 миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.
Согласно имеющимся данным, судебные приставы хотят взыскать с Барсукова штраф в миллион рублей, назначенный ему в качестве меры пресечения по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, такую же сумму криминальный авторитет должен выплатить в качестве компенсации за моральный вред, причиненный преступлением.
Кроме того, на лидере тамбовской ОПГ висят неоплаченные исполнительские сборы: два сбора по 70 тысяч и еще один — 1427 рублей. Барсуков также не оплатил налоги более чем на 24 тысячи и госпошлину на 1405 рублей. Сумма еще одной неоплаченной госпошлины не указывается.
В 2016-м Петербургский городской суд приговорил Барсукова к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа по делу о покушении на Васильева. В марте 2019-го суд также рассмотрел дело о создании преступного сообщества и назначил Барсукову в совокупности 24 года колонии строгого режима. Позднее наказание было смягчено на полгода.
Кроме того, в 2019-м лидеру "тамбовцев" предъявили обвинение в заказе убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Женщина была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Ряд СМИ называют Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. Группировка была создана в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.
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