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Лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам более двух миллионов рублей - РИА Новости, 21.10.2024
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04:43 21.10.2024 (обновлено: 15:25 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kum-1979050124.html
Лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам более двух миллионов рублей
Лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам более двух миллионов рублей - РИА Новости, 21.10.2024
Лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам более двух миллионов рублей
Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), известный в криминальных кругах по прозвищу Кум, не оплатил штрафы, моральную компенсацию и налоги общей... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T04:43
2024-10-21T15:25
происшествия
санкт-петербург
россия
тамбовская область
владимир барсуков (кумарин)
галина старовойтова
сергей васильев
госдума рф
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), известный в криминальных кругах по прозвищу Кум, не оплатил штрафы, моральную компенсацию и налоги общей суммой более 2,1 миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.Согласно имеющимся данным, судебные приставы хотят взыскать с Барсукова штраф в миллион рублей, назначенный ему в качестве меры пресечения по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, такую же сумму криминальный авторитет должен выплатить в качестве компенсации за моральный вред, причиненный преступлением.Кроме того, на лидере тамбовской ОПГ висят неоплаченные исполнительские сборы: два сбора по 70 тысяч и еще один — 1427 рублей. Барсуков также не оплатил налоги более чем на 24 тысячи и госпошлину на 1405 рублей. Сумма еще одной неоплаченной госпошлины не указывается.В 2016-м Петербургский городской суд приговорил Барсукова к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа по делу о покушении на Васильева. В марте 2019-го суд также рассмотрел дело о создании преступного сообщества и назначил Барсукову в совокупности 24 года колонии строгого режима. Позднее наказание было смягчено на полгода.Кроме того, в 2019-м лидеру "тамбовцев" предъявили обвинение в заказе убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Женщина была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Ряд СМИ называют Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. Группировка была создана в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.
https://ria.ru/20241021/sandu-1979044371.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, тамбовская область, владимир барсуков (кумарин), галина старовойтова, сергей васильев, госдума рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Тамбовская область, Владимир Барсуков (Кумарин), Галина Старовойтова, Сергей Васильев, Госдума РФ
Лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам более двух миллионов рублей

Задолженность лидера тамбовской ОПГ Кума составила более двух миллионов рублей

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВладимир Барсуков (Кумарин) в зале Мосгорсуда
Владимир Барсуков (Кумарин) в зале Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Владимир Барсуков (Кумарин) в зале Мосгорсуда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), известный в криминальных кругах по прозвищу Кум, не оплатил штрафы, моральную компенсацию и налоги общей суммой более 2,1 миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.
Согласно имеющимся данным, судебные приставы хотят взыскать с Барсукова штраф в миллион рублей, назначенный ему в качестве меры пресечения по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, такую же сумму криминальный авторитет должен выплатить в качестве компенсации за моральный вред, причиненный преступлением.
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Кроме того, на лидере тамбовской ОПГ висят неоплаченные исполнительские сборы: два сбора по 70 тысяч и еще один — 1427 рублей. Барсуков также не оплатил налоги более чем на 24 тысячи и госпошлину на 1405 рублей. Сумма еще одной неоплаченной госпошлины не указывается.
В 2016-м Петербургский городской суд приговорил Барсукова к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа по делу о покушении на Васильева. В марте 2019-го суд также рассмотрел дело о создании преступного сообщества и назначил Барсукову в совокупности 24 года колонии строгого режима. Позднее наказание было смягчено на полгода.
Кроме того, в 2019-м лидеру "тамбовцев" предъявили обвинение в заказе убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Женщина была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Ряд СМИ называют Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. Группировка была создана в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияТамбовская областьВладимир Барсуков (Кумарин)Галина СтаровойтоваСергей ВасильевГосдума РФ
 
 
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