https://ria.ru/20241021/kum-1979050124.html

Лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам более двух миллионов рублей

Лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам более двух миллионов рублей - РИА Новости, 21.10.2024

Лидер тамбовской ОПГ Кум задолжал приставам более двух миллионов рублей

Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), известный в криминальных кругах по прозвищу Кум, не оплатил штрафы, моральную компенсацию и налоги общей... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T04:43

2024-10-21T04:43

2024-10-21T15:25

происшествия

санкт-петербург

россия

тамбовская область

владимир барсуков (кумарин)

галина старовойтова

сергей васильев

госдума рф

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), известный в криминальных кругах по прозвищу Кум, не оплатил штрафы, моральную компенсацию и налоги общей суммой более 2,1 миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.Согласно имеющимся данным, судебные приставы хотят взыскать с Барсукова штраф в миллион рублей, назначенный ему в качестве меры пресечения по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, такую же сумму криминальный авторитет должен выплатить в качестве компенсации за моральный вред, причиненный преступлением.Кроме того, на лидере тамбовской ОПГ висят неоплаченные исполнительские сборы: два сбора по 70 тысяч и еще один — 1427 рублей. Барсуков также не оплатил налоги более чем на 24 тысячи и госпошлину на 1405 рублей. Сумма еще одной неоплаченной госпошлины не указывается.В 2016-м Петербургский городской суд приговорил Барсукова к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа по делу о покушении на Васильева. В марте 2019-го суд также рассмотрел дело о создании преступного сообщества и назначил Барсукову в совокупности 24 года колонии строгого режима. Позднее наказание было смягчено на полгода.Кроме того, в 2019-м лидеру "тамбовцев" предъявили обвинение в заказе убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Женщина была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Ряд СМИ называют Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. Группировка была создана в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.

https://ria.ru/20241021/sandu-1979044371.html

https://ria.ru/20241019/74ru-1978887434.html

санкт-петербург

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тамбовская область

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происшествия, санкт-петербург, россия, тамбовская область, владимир барсуков (кумарин), галина старовойтова, сергей васильев, госдума рф