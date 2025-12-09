В Казахстане рассказали, когда будет опубликован итоговый отчет по AZAL

АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Казахстан опубликует итоговый отчет о крушении лайнера Azal близ Актау после получения данных от двух зарубежных лабораторий, сообщил РИА Новости министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.
"Когда закончат исследования, там две лаборатории, которые должны дать зарубежные. Мы от них ждем (данные - ред.)", - сказал Сауранбаев.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Президент России Владимир Путин 9 октября на встрече с азербайджанским коллегой заявил, что одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт Azal напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета Azal.