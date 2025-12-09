В Казахстане рассказали, когда будет опубликован итоговый отчет по AZAL

АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Казахстан опубликует итоговый отчет о крушении лайнера Azal близ Актау после получения данных от двух зарубежных лабораторий, сообщил РИА Новости министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

"Когда закончат исследования, там две лаборатории, которые должны дать зарубежные. Мы от них ждем (данные - ред.)", - сказал Сауранбаев.