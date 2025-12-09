Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Манчестер Сити" стал одним из самых дорогих футболистов в мире
Футбол
 
16:39 09.12.2025 (обновлено: 16:47 09.12.2025)
Лидер "Манчестер Сити" стал одним из самых дорогих футболистов в мире
Лидер "Манчестер Сити" стал одним из самых дорогих футболистов в мире
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал одним из самых дорогостоящих футболистов в мире, сообщает Transfermarkt. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
/20251124/rpl-2057104391.html
английская премьер-лига (апл), эрлинг холанд, ламин ямаль, килиан мбаппе, ливерпуль, манчестер сити, арсенал (лондон), спорт
Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ), Эрлинг Холанд, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал (Лондон), Спорт
Лидер "Манчестер Сити" стал одним из самых дорогих футболистов в мире

Холанд сравнялся по стоимости с Ямалем, став самым дорогим футболистом в мире

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал одним из самых дорогостоящих футболистов в мире, сообщает Transfermarkt.
Стоимость норвежца, по версии портала, достигла рекордных 200 миллионов евро. Он сравнялся с вингером "Барселоны" Ламином Ямалем. До этого аналогичная стоимость была лишь у Килиана Мбаппе во время выступления за "ПСЖ" и Винисиуса Жуниора из мадридского "Реала".
Полностью первая десятка самых дорогостоящих игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) после обновления цен выглядит следующим образом: 1. Холанд ("Манчестер Сити", 200 млн евро); 2. Букайо Сака ("Арсенал", 130 млн); 3. Коул Палмер ("Челси", 120 млн); 4. Деклан Райс ("Арсенал", 120 млн); 5. Александер Исак ("Ливерпуль", 120 млн); 6. Мойзес Кайседо ("Челси", 110 млн); 7. Флориан Вирц ("Ливерпуль", 110 млн); 8. Вильям Салиба ("Арсенал", 90 млн); 9. Райан Гравенберх ("Ливерпуль", 90 млн); 10. Юго Экитике ("Ливерпуль", 85 млн).
Холанду 25 лет, в текущем сезоне он забил 23 мяча в 24 матчах во всех турнирах и с 15 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В составе "Манчестер Сити" он стал победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Англии, а также в дебютный сезон установил рекорд АПЛ по количеству голов за один розыгрыш (36).
Назван самый дорогой футболист РПЛ
24 ноября, 12:27
 
ФутболАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Эрлинг ХоландЛамин ЯмальКилиан МбаппеЛиверпульМанчестер СитиАрсенал (Лондон)Спорт
 
