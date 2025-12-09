Лидер "Манчестер Сити" стал одним из самых дорогих футболистов в мире

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал одним из самых дорогостоящих футболистов в мире, сообщает Transfermarkt.
Стоимость норвежца, по версии портала, достигла рекордных 200 миллионов евро. Он сравнялся с вингером "Барселоны" Ламином Ямалем. До этого аналогичная стоимость была лишь у Килиана Мбаппе во время выступления за "ПСЖ" и Винисиуса Жуниора из мадридского "Реала".
Полностью первая десятка самых дорогостоящих игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) после обновления цен выглядит следующим образом: 1. Холанд ("Манчестер Сити", 200 млн евро); 2. Букайо Сака ("Арсенал", 130 млн); 3. Коул Палмер ("Челси", 120 млн); 4. Деклан Райс ("Арсенал", 120 млн); 5. Александер Исак ("Ливерпуль", 120 млн); 6. Мойзес Кайседо ("Челси", 110 млн); 7. Флориан Вирц ("Ливерпуль", 110 млн); 8. Вильям Салиба ("Арсенал", 90 млн); 9. Райан Гравенберх ("Ливерпуль", 90 млн); 10. Юго Экитике ("Ливерпуль", 85 млн).
Холанду 25 лет, в текущем сезоне он забил 23 мяча в 24 матчах во всех турнирах и с 15 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В составе "Манчестер Сити" он стал победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Англии, а также в дебютный сезон установил рекорд АПЛ по количеству голов за один розыгрыш (36).
