Центр военно-спортивной подготовки "Воин" хотят создать в Дагестане - РИА Новости, 09.12.2025
Республика Дагестан
 
21:31 09.12.2025
Центр военно-спортивной подготовки "Воин" хотят создать в Дагестане
Центр военно-спортивной подготовки "Воин" хотят создать в Дагестане
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" планируется создать в Дагестане, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 09.12.2025
республика дагестан, россия, владимир путин, сергей меликов
Республика Дагестан, Республика Дагестан, Россия, Владимир Путин, Сергей Меликов
Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале
Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 9 дек - РИА Новости. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" планируется создать в Дагестане, сообщила пресс-служба главы республики.
«
Дагестане может появиться Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". О таких планах (глава региона – ред.) Сергей Меликов сообщил на встрече с участниками программы "Доблесть гор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению президента России Владимира Путина центры "Воин" уже созданы в 21 регионе страны. За время их работы обучение в них прошли более 100 тысяч человек. В центрах реализуются образовательные программы по таком направлениям как применение беспилотных систем, инженерная подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, тактическая подготовка, огневая подготовка.
"Подобные центры, существующие в стране, представляют собой объединение военно-патриотических клубов, выполняющих функции подготовки молодежи к службе в армии. Они располагают необходимой учебно-материальной базой. Сегодня это особенно важно для нашей молодежи - как дополнительная площадка для формирования здорового образа жизни, спортивного воспитания и развития прикладных видов спорта", - приводятся в сообщении слова Меликова.
Программа развития для участников и ветеранов специальной военной операции "Доблесть гор" - региональный аналог федерального проекта "Время героев", созданный по инициативе главы Дагестана. Полная программа обучения рассчитана на год и включает 502 академических часа. Ее реализует администрация главы и правительства республики совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС.
 
Республика ДагестанРеспублика ДагестанРоссияВладимир ПутинСергей Меликов
 
 
