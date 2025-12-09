Центр военно-спортивной подготовки "Воин" хотят создать в Дагестане

"Подобные центры, существующие в стране, представляют собой объединение военно-патриотических клубов, выполняющих функции подготовки молодежи к службе в армии. Они располагают необходимой учебно-материальной базой. Сегодня это особенно важно для нашей молодежи - как дополнительная площадка для формирования здорового образа жизни, спортивного воспитания и развития прикладных видов спорта", - приводятся в сообщении слова Меликова.