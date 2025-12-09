В Казахстане заявили о скорой публикации промежуточного отчета по AZAL

АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Промежуточный отчет по расследованию авиакатастрофы лайнера Azal будет опубликован в ближайшие дни, сообщил РИА Новости министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

"Мы должны опубликовать на днях, но это будет опубликован промежуточный отчет", - сказал Сауранбаев.