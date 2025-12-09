Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане заявили о скорой публикации промежуточного отчета по AZAL
11:34 09.12.2025 (обновлено: 11:51 09.12.2025)
В Казахстане заявили о скорой публикации промежуточного отчета по AZAL
Промежуточный отчет по расследованию авиакатастрофы лайнера Azal будет опубликован в ближайшие дни, сообщил РИА Новости министр транспорта Казахстана Нурлан... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
баку
казахстан
россия
баку
в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, баку
В мире, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Баку
Казахстан опубликует промежуточный отчет по авиакрушению AZAL в ближайшие дни

АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Промежуточный отчет по расследованию авиакатастрофы лайнера Azal будет опубликован в ближайшие дни, сообщил РИА Новости министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.
"Мы должны опубликовать на днях, но это будет опубликован промежуточный отчет", - сказал Сауранбаев.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Президент России Владимир Путин 9 октября на встрече с азербайджанским коллегой заявил, что одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт Azal напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета Azal.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
