Рейтинг@Mail.ru
Жителей Петербурга предупредили о возможных перебоях интернета - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/sankt-peterburg-2060507498.html
Жителей Петербурга предупредили о возможных перебоях интернета
Жителей Петербурга предупредили о возможных перебоях интернета - РИА Новости, 08.12.2025
Жителей Петербурга предупредили о возможных перебоях интернета
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил о возможных перебоях в работе интернета на фоне ранее объявляемой воздушной опасности. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:29:00+03:00
2025-12-08T10:29:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
лужский район
александр дрозденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916162018_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_713a7e4b4d4faffa7934062ad26f56d9.jpg
https://ria.ru/20251208/pvo-2060482591.html
санкт-петербург
ленинградская область
лужский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916162018_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9d852b60d57bd9481e264581ab9c7e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленинградская область, лужский район, александр дрозденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Лужский район, Александр Дрозденко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Жителей Петербурга предупредили о возможных перебоях интернета

Жителей Петербурга предупредили о перебоях интернета из-за угрозы БПЛА

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредновогодний Санкт-Петербург
Предновогодний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Предновогодний Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил о возможных перебоях в работе интернета на фоне ранее объявляемой воздушной опасности.
"Сегодня утром на территории Санкт-Петербурга была объявлена угроза БПЛА, в связи с чем возможны перебои в работе мобильного интернета. На данный момент опасность, по информации РСЧС МЧС, уже отменена, однако перебои с интернетом могут еще некоторое время сохраняться", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал в своем Telegram-канале об отбое воздушной опасности в регионе. По его информации, силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Лужском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Ленинградской области
06:11
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьЛужский районАлександр ДрозденкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала