Жителей Петербурга предупредили о возможных перебоях интернета
Жителей Петербурга предупредили о возможных перебоях интернета - РИА Новости, 08.12.2025
Жителей Петербурга предупредили о возможных перебоях интернета
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил о возможных перебоях в работе интернета на фоне ранее объявляемой воздушной опасности. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:29:00+03:00
2025-12-08T10:29:00+03:00
2025-12-08T10:29:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
лужский район
александр дрозденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
лужский район
Новости
