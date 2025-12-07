Рейтинг@Mail.ru
Сафонов не пропустил в первом матче за "ПСЖ" в сезоне - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:00 07.12.2025 (обновлено: 03:04 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/safonov-2060362998.html
Сафонов не пропустил в первом матче за "ПСЖ" в сезоне
Сафонов не пропустил в первом матче за "ПСЖ" в сезоне - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Сафонов не пропустил в первом матче за "ПСЖ" в сезоне
"Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым в составе обыграл "Ренн" в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T01:00:00+03:00
2025-12-07T03:04:00+03:00
футбол
спорт
люка шевалье
чемпионат франции по футболу (лига 1)
матвей сафонов
хвича кварацхелия
ренн
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060368982_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_72b31cc972ac8ccdcf42db7681206201.jpg
/20251128/safonov-2058217909.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060368982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51394bf05fc4a448fa0b65bd88b24b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, люка шевалье, чемпионат франции по футболу (лига 1), матвей сафонов, хвича кварацхелия, ренн, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Люка Шевалье, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов, Хвича Кварацхелия, Ренн, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Сафонов не пропустил в первом матче за "ПСЖ" в сезоне

"ПСЖ" победил "Ренн" благодаря "сухарю" Сафонова в его первом матче в сезоне

© Getty Images / Xavier LaineМатвей Сафонов с футболистами "ПСЖ"
Матвей Сафонов с футболистами ПСЖ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Getty Images / Xavier Laine
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым в составе обыграл "Ренн" в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Хвича Кварацхелия (28-я и 67-я минуты), еще по одному мячу забили Сенни Меюлю (39), Ибраим Мбайе (88) и Гонсалу Рамуш (90+2). На 74-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Ренна" Жереми Жаке.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
06 декабря 2025 • начало в 23:05
Завершен
ПСЖ
5 : 0
Ренн
28‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Люка Эрнандес)
39‎’‎ • Senny Mayulu
(Жуан Невеш)
67‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Senny Mayulu)
88‎’‎ • Ibrahim Mbaye
(Quentin Ndjantou)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Усман Дембеле)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сафонов впервые в текущем сезоне сыграл за "ПСЖ". Россиянин отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года.
Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч. Ранее RMC Sport сообщал, что француз пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, полученного в гостевой игре 14-го тура Лиги 1 против "Монако" (0:1).
"ПСЖ", набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции и отстает от "Ланса" на один балл. "Ренн", прервавший четырехматчевую серию побед, с 24 очками располагается на шестой позиции.
В следующем туре "ПСЖ" в гостях сыграет с "Мецем", а "Ренн" примет "Брест". Обе встречи пройдут 13 декабря.
Люка Шевалье и Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Фанаты "ПСЖ" в бешенстве от Шевалье и просят поставить Сафонова в ворота
28 ноября, 00:55
 
ФутболСпортЛюка ШевальеЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Матвей СафоновХвича КварацхелияРеннПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала