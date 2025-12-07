Сафонов не пропустил в первом матче за "ПСЖ" в сезоне

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым в составе обыграл "Ренн" в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Хвича Кварацхелия (28-я и 67-я минуты), еще по одному мячу забили Сенни Меюлю (39), Ибраим Мбайе (88) и Гонсалу Рамуш (90+2). На 74-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Ренна" Жереми Жаке.

Сафонов впервые в текущем сезоне сыграл за "ПСЖ". Россиянин отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года.

Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч. Ранее RMC Sport сообщал, что француз пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, полученного в гостевой игре 14-го тура Лиги 1 против "Монако" (0:1).

"ПСЖ", набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции и отстает от "Ланса" на один балл. "Ренн", прервавший четырехматчевую серию побед, с 24 очками располагается на шестой позиции.