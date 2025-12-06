Логистика в Закавказье невыгодна без России и Ирана, считает дипломат

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт неподалеку от Тегерана. Архивное фото

ЕРЕВАН, 6 дек – РИА Новости. Транспортные проекты в регионе Южного Кавказа без участия в них России и Ирана нерентабельны, заявил советник-посланник посольства РФ в Армении Дмитрий Лицкай.

По его словам, маршруты, затрагивающие и Россию , и Иран во многом апробированы, опираются на интеграционные процессы, а в проектах, которые продвигаются Западом, в том числе и в сфере нефтепереработки, предполагающих обход территории России и Ирана, больше политического, чем экономического.

"Здесь самое главное — это рентабельность и неполитизированность проектов, потому что мы видим, что сейчас в регионе активизировалось строительство различных транспортных коридоров. У всех на слуху, особенно в Армении , "Перекресток мира". Сейчас очень модный проект — это "дорога Трампа ". Но в любом случае, в конечном итоге все решает рентабельность, логистика, наличие источника грузов и стоимость прохождения", - заявил Лицкай в Ереване в ходе экспертной конференции "Формат 3+3: перспективы и возможные варианты регионального сотрудничества", организованной представительством Россотрудничества при поддержке посольства РФ.

Дипломат считает, что западным государствам важно, чтобы грузы обходили отдельные страны в ущерб рентабельности, полезности и востребованности.

"Проекты, которые предполагают исключение России или Ирана из большего транспортного коридора, заведомо нерентабельны. Мне кажется, что для экономического сотрудничества это не самая лучшая основа", - подчеркнул Лицкай.

Он добавил, что платформа "3+3" , предусматривающая консультации между тремя странами Закавказья , Россией, Ираном и Турцией учитывает интересы всех вовлеченных сторон и при этом вовсе не закрывается от взаимодействия с региональными силами.

Лицкай считает, что объективно платформа "3+3" могла бы придать дополнительный импульс развитию таких международных коридоров, как "Север" и "Юг", а также другим проектам.

Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан , Армения и Грузия ) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган . Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране . Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле

Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".