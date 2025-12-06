Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге начальника колонии отправили под домашний арест - РИА Новости, 06.12.2025
15:07 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/peterburg-2060311629.html
В Петербурге начальника колонии отправили под домашний арест
В Петербурге начальника колонии отправили под домашний арест - РИА Новости, 06.12.2025
В Петербурге начальника колонии отправили под домашний арест
Начальника колонии в Санкт-Петербурге Павла Михайлова отправили под домашний арест за получение взяток от осужденных, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:07:00+03:00
2025-12-06T15:07:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
ленинградская область
происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге начальника колонии отправили под домашний арест

В Петербурге начальника колонии Михайлова отправили под домашний арест за взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Начальника колонии в Санкт-Петербурге Павла Михайлова отправили под домашний арест за получение взяток от осужденных, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Павла Михайлова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 (получение взятки) УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
В Северной Осетии экс-судья получил 7,5 года колонии за взятки
4 декабря, 18:16
Следствие полагает, что начальник ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также неустановленные должностные лица из числа сотрудников ФКУ ИК-4, не позднее декабря 2022 года приняли решение о создании организованной группы для получения взяток от осужденных. Они через авторитетного осужденного донесли информацию до контингента, содержащегося в колонии, о возможной передачи денег за продажу средств мобильной связи и возможность пользования средствами мобильной связи, непривлечение к дисциплинарной ответственности за нарушения режима, невыход осужденных на обязательную работу, несоблюдение требований распорядка дня, передачу запрещенных продуктов питания и другое, уточняет пресс-служба.
"При этом они определили, что размер взяток будет составлять 5 тысяч рублей ежемесячно, вплоть до конца отбытия срока наказания, а также иные суммы, которые должен будет определять тот участник ОГ, к которому обратился осужденный", - добавляет пресс-служба судов.
Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу отметила, что созданная организованная группа продолжала свою преступную деятельность в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года, в результате чего фигуранты получили не менее 443 тысяч рублей, после чего их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Суд в Сургуте оставил под домашним арестом экс-замгубернатора Шипилова
4 декабря, 14:22
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
