Дубль Шалунова помог "Локомотиву" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Локомотива" дублем отметился Максим Шалунов (27-я и 31-я минуты), также шайбу также забросил Максим Березкин (47). У "Адмирала" отличился Либор Шулак (20).
06 декабря 2025 • начало в 10:00
Завершен
19:38 • Либор Сулак
(Дмитрий Завгородний, Kyle Olson)
26:13 • Максим Шалунов
(Максим Березкин, Мартин Гернат)
30:56 • Максим Шалунов
46:42 • Максим Березкин
Защитник "Адмирала" Артем Кудашов провел 100-ю встречу в КХЛ. 1 декабря сын бывшего главного тренера московского "Динамо" Алексея Кудашова покинул систему клуба и перешел во владивостокскую команду.
"Локомотив", набрав 48 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" с 28 баллами занимает предпоследнее, десятое место на Востоке. Владивостокская команда потерпела четвертое поражение подряд.
В следующем матче "Локомотив" 16 декабря примет минское "Динамо", днем позднее "Адмирал" сыграет в гостях с хабаровским "Амуром".
В другом матче "Амур" на своем льду в овертайме уступил петербургскому СКА - 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).