Хоккей
 
12:45 06.12.2025
Дубль Шалунова помог "Локомотиву" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.12.2025
хоккей
максим березкин
либор шулак
максим шалунов
локомотив (ярославль)
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
максим березкин, либор шулак, максим шалунов, локомотив (ярославль), адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Максим Березкин, Либор Шулак, Максим Шалунов, Локомотив (Ярославль), Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Локомотива" дублем отметился Максим Шалунов (27-я и 31-я минуты), также шайбу также забросил Максим Березкин (47). У "Адмирала" отличился Либор Шулак (20).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 декабря 2025 • начало в 10:00
Завершен
Адмирал
1 : 3
Локомотив
19:38 • Либор Сулак
(Дмитрий Завгородний, Kyle Olson)
26:13 • Максим Шалунов
(Максим Березкин, Мартин Гернат)
30:56 • Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
46:42 • Максим Березкин
(Артур Каюмов, Байрон Фроуз)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Адмирала" Артем Кудашов провел 100-ю встречу в КХЛ. 1 декабря сын бывшего главного тренера московского "Динамо" Алексея Кудашова покинул систему клуба и перешел во владивостокскую команду.
"Локомотив", набрав 48 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" с 28 баллами занимает предпоследнее, десятое место на Востоке. Владивостокская команда потерпела четвертое поражение подряд.
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо М - Адмирал - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ
Вчера, 20:28
В следующем матче "Локомотив" 16 декабря примет минское "Динамо", днем позднее "Адмирал" сыграет в гостях с хабаровским "Амуром".
В другом матче "Амур" на своем льду в овертайме уступил петербургскому СКА - 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).
 
ХоккейМаксим БерезкинЛибор ШулакМаксим ШалуновЛокомотив (Ярославль)АдмиралКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
