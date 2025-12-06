Россия в лицах: портреты лучших фотографов страны

"Бабушка Надя и ее кошки" — Ольга Панина сделала этот снимок в селе Диево-Городище Ярославской области. И победила в номинации "Россия в лицах".
"В небольшом деревенском доме, окруженном заснеженными полями, живет удивительная женщина — Надежда Яковлевна. Ей 90 лет. После смерти мужа она осталась одна. Сейчас жизнь наполнена заботой и любовью к своим пушистым питомцам — 14 кошкам и козам", — говорит фотограф.
Уход за животными помогает оставаться в добром здравии, добавляет Панина. Ведь чем старше люди, тем они более одинокие, и для многих животные — это спасение.
"Я — Алиса, ненка, мне пять лет. Мои родители — оленеводы. Летом мы ведем кочевой образ жизни, гоняя стадо оленей на сотни километров. Зимой — на стоянке. Весной временами солнечно и тепло, можно играть и веселиться снаружи" — так рассказала о себе фотографу Василию Шуклину героиня этого кадра.
Снимок сделан в Ямало-Ненецком автономном округе. Мастер назвал его "Чумовая жизнь. Игры на улице".
"Мастер", Ахмат Байсиев.
"Кузнец Хамзат Бачиев, село Белая Речка в Кабардино-Балкарии. Его работы, сделанные с душой, — настоящие произведения искусства", — объясняет автор.
"Посажение на коня", Мария Астахова. Фото из станицы Старочеркасская Ростовской области.
"Наступает день, когда мальчика сажают на коня. На юного казака надевают справу с шашкой и пикой. Три раза проезжает по майдану, и взрослые казаки торжественно объявляют о принятии в казачий круг. Собираются родственники и близкие, чтобы поздравить", — рассказывает фотограф.
"Шаман", Кирилл Кухмарь.
Съемка состоялась в Кызыле, столице Республики Тыва во время III Всероссийского фестиваля шаманизма "Дунгур". Тогда на берегу величественного Енисея собрались около 200 шаманов из России, Германии, Китая, Турции, Казахстана.
"Ветеран Великой Отечественной войны Лушпа Иван Егорович возле братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, в селе Русская Березовка Ракитянского района Белгородской области", — объясняет Андрей Смольников, автор фотоработы "Память, память за собою позови".
"Якутия — моя родина", Ольга Мусиенко.
"Молодой человек в национальной одежде — совсем не редкость в сельских районах Якутии. Такие наряды есть в каждой семье, их надевают по праздникам или просто по настроению, а показаться приезжим — обязательно", — делится подробностями мастер.
"Вечерние посиделки", Ольга Тарасова. Снимок сделан в Нижегородской области.
"Жаль, что многие из нас забыли этот вкус невероятного чая — из блюдца. Пить из самовара с бабушкиными пирогами — бесценно!" — говорит фотограф.
Анастасия Забежайлова привезла этот кадр из Ростовской области. Его название — "Лучшие друзья".
"Каждое лето мы с детьми едем на юг к дедушке Игорю. У него есть собака Ханка, которую очень любят дети. Они понимают друг друга без слов", — объяснила она.
Николай Филиппов в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) сфотографировал девочку. Назвал этот кадр "Дочка тундры".
"Дети здесь живут в диких условиях, как может показаться на первый взгляд. Однако они настолько искренние и яркие — как этот закат, подаренный нам тем вечером".
"Для популяризации науки я придумала и реализовала проект "Портрет теоретика". Теперь эти кадры путешествуют по стране на выставки", — говорит Елена Соколова.
Фотография "Теоретик" сделана в Москве, в Институте ядерных исследований РАН.
"Это труженик Севера, потомственный оленевод-охотник, житель села Улахан-Чистай Момского района Якутии", — объясняет Александр Слепцов, автор снимка "Хозяин Момских гор".
"Календарь", Захар Шадрин. На фото — Иван Иванович Никитин из Златоуста Челябинской области в день своего столетия. Во время Великой Отечественной добровольцем ушел на фронт и дослужился от рядового до капитана.
"Детство — золотая, счастливая пора жизни для каждого, наполненная светом, радостью, когда весь мир распахнут только для тебя", — говорит Галина Давыдова, автор снимка "Взгляд из детства". Место съемки — село Ытык-Кюель Таттинского улуса в Якутии.
Ямало-Ненецкий автономный округ. Антипаютинская тундра. Ребенок семьи Вануйто запускает воздушного змея во время полярного дня. Фотограф Донат Сорокин назвал этот кадр "Жизнь стойбища рода Вануйто".
