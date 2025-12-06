Рейтинг@Mail.ru
Россия в лицах: портреты лучших фотографов страны
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 06.12.2025
Россия в лицах: портреты лучших фотографов страны
Россия в лицах: портреты лучших фотографов страны - РИА Новости, 06.12.2025
Россия в лицах: портреты лучших фотографов страны
Эффектные, запоминающиеся, характерные — такие разные портреты наших сограждан. В Русском географическом обществе (РГО) представили работы финалистов XI... РИА Новости, 06.12.2025
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
Россия в лицах: портреты лучших фотографов страны

В РГО показали портреты от лучших фотографов России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Эффектные, запоминающиеся, характерные — такие разные портреты наших сограждан. В Русском географическом обществе (РГО) представили работы финалистов XI Международного конкурса "Самая красивая страна" в номинации "Россия в лицах". Кузнец за работой, проводящий обряд шаман, играющие дети, вспоминающий боевых друзей ветеран — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Ольга Папина/Предоставлено РГО

"Бабушка Надя и ее кошки" — Ольга Панина сделала этот снимок в селе Диево-Городище Ярославской области. И победила в номинации "Россия в лицах".

"В небольшом деревенском доме, окруженном заснеженными полями, живет удивительная женщина — Надежда Яковлевна. Ей 90 лет. После смерти мужа она осталась одна. Сейчас жизнь наполнена заботой и любовью к своим пушистым питомцам — 14 кошкам и козам", — говорит фотограф.

Уход за животными помогает оставаться в добром здравии, добавляет Панина. Ведь чем старше люди, тем они более одинокие, и для многих животные — это спасение.

Фотография Ольги Папиной Бабушка Надя и ее кошки

"Бабушка Надя и ее кошки" — Ольга Панина сделала этот снимок в селе Диево-Городище Ярославской области. И победила в номинации "Россия в лицах".

"В небольшом деревенском доме, окруженном заснеженными полями, живет удивительная женщина — Надежда Яковлевна. Ей 90 лет. После смерти мужа она осталась одна. Сейчас жизнь наполнена заботой и любовью к своим пушистым питомцам — 14 кошкам и козам", — говорит фотограф.

Уход за животными помогает оставаться в добром здравии, добавляет Панина. Ведь чем старше люди, тем они более одинокие, и для многих животные — это спасение.

© Фото : Ольга Папина/Предоставлено РГО
1 из 15
© Фото : Василий Шуклин/Предоставлено РГО

"Я — Алиса, ненка, мне пять лет. Мои родители — оленеводы. Летом мы ведем кочевой образ жизни, гоняя стадо оленей на сотни километров. Зимой — на стоянке. Весной временами солнечно и тепло, можно играть и веселиться снаружи" — так рассказала о себе фотографу Василию Шуклину героиня этого кадра.

Снимок сделан в Ямало-Ненецком автономном округе. Мастер назвал его "Чумовая жизнь. Игры на улице".

Снимок сделан в Ямало-Ненецком автономном округе. Мастер назвал его "Чумовая жизнь. Игры на улице".

Фотография Василия Шуклина Чумовая жизнь. Игры на улице

"Я — Алиса, ненка, мне пять лет. Мои родители — оленеводы. Летом мы ведем кочевой образ жизни, гоняя стадо оленей на сотни километров. Зимой — на стоянке. Весной временами солнечно и тепло, можно играть и веселиться снаружи" — так рассказала о себе фотографу Василию Шуклину героиня этого кадра.

Снимок сделан в Ямало-Ненецком автономном округе. Мастер назвал его "Чумовая жизнь. Игры на улице".

© Фото : Василий Шуклин/Предоставлено РГО
2 из 15
© Фото : Ахмат Байсиев /Предоставлено РГО

"Мастер", Ахмат Байсиев.

"Кузнец Хамзат Бачиев, село Белая Речка в Кабардино-Балкарии. Его работы, сделанные с душой, — настоящие произведения искусства", — объясняет автор.

Фотография Ахмата Байсиева Мастер

"Мастер", Ахмат Байсиев.

"Кузнец Хамзат Бачиев, село Белая Речка в Кабардино-Балкарии. Его работы, сделанные с душой, — настоящие произведения искусства", — объясняет автор.

© Фото : Ахмат Байсиев /Предоставлено РГО
3 из 15
© Фото : Мария Астахова/Предоставлено РГО

"Посажение на коня", Мария Астахова. Фото из станицы Старочеркасская Ростовской области.

"Наступает день, когда мальчика сажают на коня. На юного казака надевают справу с шашкой и пикой. Три раза проезжает по майдану, и взрослые казаки торжественно объявляют о принятии в казачий круг. Собираются родственники и близкие, чтобы поздравить", — рассказывает фотограф.

Фотография Марии Астаховой Посажение на коня

"Посажение на коня", Мария Астахова. Фото из станицы Старочеркасская Ростовской области.

"Наступает день, когда мальчика сажают на коня. На юного казака надевают справу с шашкой и пикой. Три раза проезжает по майдану, и взрослые казаки торжественно объявляют о принятии в казачий круг. Собираются родственники и близкие, чтобы поздравить", — рассказывает фотограф.

© Фото : Мария Астахова/Предоставлено РГО
4 из 15
© Фото : Кирилл Кухмарь/Предоставлено РГО

"Шаман", Кирилл Кухмарь.

Съемка состоялась в Кызыле, столице Республики Тыва во время III Всероссийского фестиваля шаманизма "Дунгур". Тогда на берегу величественного Енисея собрались около 200 шаманов из России, Германии, Китая, Турции, Казахстана.

Фотография Кирилла Кухмаря Шаман

"Шаман", Кирилл Кухмарь.

Съемка состоялась в Кызыле, столице Республики Тыва во время III Всероссийского фестиваля шаманизма "Дунгур". Тогда на берегу величественного Енисея собрались около 200 шаманов из России, Германии, Китая, Турции, Казахстана.

© Фото : Кирилл Кухмарь/Предоставлено РГО
5 из 15
© Фото : Андрей Смольников/Предоставлено РГО

"Ветеран Великой Отечественной войны Лушпа Иван Егорович возле братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, в селе Русская Березовка Ракитянского района Белгородской области", — объясняет Андрей Смольников, автор фотоработы "Память, память за собою позови".

Фотография Андрея Смольникова Память, память за собою позови

"Ветеран Великой Отечественной войны Лушпа Иван Егорович возле братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, в селе Русская Березовка Ракитянского района Белгородской области", — объясняет Андрей Смольников, автор фотоработы "Память, память за собою позови".

© Фото : Андрей Смольников/Предоставлено РГО
6 из 15
© Фото : Ольга Мусиенко/Предоставлено РГО

"Якутия — моя родина", Ольга Мусиенко.

"Молодой человек в национальной одежде — совсем не редкость в сельских районах Якутии. Такие наряды есть в каждой семье, их надевают по праздникам или просто по настроению, а показаться приезжим — обязательно", — делится подробностями мастер.

Фотография Ольги Мусиенко Якутия - моя родина!

"Якутия — моя родина", Ольга Мусиенко.

"Молодой человек в национальной одежде — совсем не редкость в сельских районах Якутии. Такие наряды есть в каждой семье, их надевают по праздникам или просто по настроению, а показаться приезжим — обязательно", — делится подробностями мастер.

© Фото : Ольга Мусиенко/Предоставлено РГО
7 из 15
© Фото : Ольга Тарасова/Предоставлено РГО

"Вечерние посиделки", Ольга Тарасова. Снимок сделан в Нижегородской области.

"Жаль, что многие из нас забыли этот вкус невероятного чая — из блюдца. Пить из самовара с бабушкиными пирогами — бесценно!" — говорит фотограф.

Фотография Ольги Тарасовой Вечерние посиделки

"Вечерние посиделки", Ольга Тарасова. Снимок сделан в Нижегородской области.

"Жаль, что многие из нас забыли этот вкус невероятного чая — из блюдца. Пить из самовара с бабушкиными пирогами — бесценно!" — говорит фотограф.

© Фото : Ольга Тарасова/Предоставлено РГО
8 из 15
© Фото : Анастасия Забежайлова/Предоставлено РГО

Анастасия Забежайлова привезла этот кадр из Ростовской области. Его название — "Лучшие друзья".

"Каждое лето мы с детьми едем на юг к дедушке Игорю. У него есть собака Ханка, которую очень любят дети. Они понимают друг друга без слов", — объяснила она.

Фотография Анастасии Забежайловой Лучшие друзья

Анастасия Забежайлова привезла этот кадр из Ростовской области. Его название — "Лучшие друзья".

"Каждое лето мы с детьми едем на юг к дедушке Игорю. У него есть собака Ханка, которую очень любят дети. Они понимают друг друга без слов", — объяснила она.

© Фото : Анастасия Забежайлова/Предоставлено РГО
9 из 15
© Фото : Николай Филиппов/Предоставлено РГО

Николай Филиппов в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) сфотографировал девочку. Назвал этот кадр "Дочка тундры".

"Дети здесь живут в диких условиях, как может показаться на первый взгляд. Однако они настолько искренние и яркие — как этот закат, подаренный нам тем вечером".

Фотография Николая Филиппова Дочка тундры

Николай Филиппов в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) сфотографировал девочку. Назвал этот кадр "Дочка тундры".

"Дети здесь живут в диких условиях, как может показаться на первый взгляд. Однако они настолько искренние и яркие — как этот закат, подаренный нам тем вечером".

© Фото : Николай Филиппов/Предоставлено РГО
10 из 15
© Фото : Елена Соколова/Предоставлено РГО

"Для популяризации науки я придумала и реализовала проект "Портрет теоретика". Теперь эти кадры путешествуют по стране на выставки", — говорит Елена Соколова.

Фотография "Теоретик" сделана в Москве, в Институте ядерных исследований РАН.

Фотография "Теоретик" сделана в Москве, в Институте ядерных исследований РАН.

Фотография Елены Соколовой Теоретик

"Для популяризации науки я придумала и реализовала проект "Портрет теоретика". Теперь эти кадры путешествуют по стране на выставки", — говорит Елена Соколова.

Фотография "Теоретик" сделана в Москве, в Институте ядерных исследований РАН.

© Фото : Елена Соколова/Предоставлено РГО
11 из 15
© Фото : Александр Слепцов/Предоставлено РГО

"Это труженик Севера, потомственный оленевод-охотник, житель села Улахан-Чистай Момского района Якутии", — объясняет Александр Слепцов, автор снимка "Хозяин Момских гор".

Фотография Александра Слепцова Хозяин Момских гор

"Это труженик Севера, потомственный оленевод-охотник, житель села Улахан-Чистай Момского района Якутии", — объясняет Александр Слепцов, автор снимка "Хозяин Момских гор".

© Фото : Александр Слепцов/Предоставлено РГО
12 из 15
© Фото : Захар Шадрин/Предоставлено РГО

"Календарь", Захар Шадрин. На фото — Иван Иванович Никитин из Златоуста Челябинской области в день своего столетия. Во время Великой Отечественной добровольцем ушел на фронт и дослужился от рядового до капитана.

Фотография Захара Шадрина Календарь

"Календарь", Захар Шадрин. На фото — Иван Иванович Никитин из Златоуста Челябинской области в день своего столетия. Во время Великой Отечественной добровольцем ушел на фронт и дослужился от рядового до капитана.

© Фото : Захар Шадрин/Предоставлено РГО
13 из 15
© Фото : Галина Давыдова/Предоставлено РГО

"Детство — золотая, счастливая пора жизни для каждого, наполненная светом, радостью, когда весь мир распахнут только для тебя", — говорит Галина Давыдова, автор снимка "Взгляд из детства". Место съемки — село Ытык-Кюель Таттинского улуса в Якутии.

Фотография Галины Давыдовой Взгляд из детства

"Детство — золотая, счастливая пора жизни для каждого, наполненная светом, радостью, когда весь мир распахнут только для тебя", — говорит Галина Давыдова, автор снимка "Взгляд из детства". Место съемки — село Ытык-Кюель Таттинского улуса в Якутии.

© Фото : Галина Давыдова/Предоставлено РГО
14 из 15
© Фото : Донат Сорокин/Предоставлено РГО

Ямало-Ненецкий автономный округ. Антипаютинская тундра. Ребенок семьи Вануйто запускает воздушного змея во время полярного дня. Фотограф Донат Сорокин назвал этот кадр "Жизнь стойбища рода Вануйто".

Фотография Доната Сорокина Жизнь стойбища рода Вануйто

Ямало-Ненецкий автономный округ. Антипаютинская тундра. Ребенок семьи Вануйто запускает воздушного змея во время полярного дня. Фотограф Донат Сорокин назвал этот кадр "Жизнь стойбища рода Вануйто".

© Фото : Донат Сорокин/Предоставлено РГО
15 из 15
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмФото - ТуризмРоссияРостовская областьЯрославская областьРоссийская академия наукРеспублика Саха (Якутия)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)что посмотретьРусское географическое обществоФотоКультураКультура-Важное
 
 
