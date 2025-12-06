Россия в лицах: портреты лучших фотографов страны

© Фото : Ольга Папина/Предоставлено РГО

"Бабушка Надя и ее кошки" — Ольга Панина сделала этот снимок в селе Диево-Городище Ярославской области. И победила в номинации "Россия в лицах".

"В небольшом деревенском доме, окруженном заснеженными полями, живет удивительная женщина — Надежда Яковлевна. Ей 90 лет. После смерти мужа она осталась одна. Сейчас жизнь наполнена заботой и любовью к своим пушистым питомцам — 14 кошкам и козам", — говорит фотограф.

Уход за животными помогает оставаться в добром здравии, добавляет Панина. Ведь чем старше люди, тем они более одинокие, и для многих животные — это спасение.