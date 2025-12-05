Артем Ткаченко — о съемках в Таджикистане, сложной роли и сцене с пытками

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. Одиннадцатого декабря в прокат выходит остросюжетный фильм Олега Фомина "Тропа гнева" со звездным кастом. Пограничник в отставке (Максим Дрозд) возвращается на место службы в поисках пропавшей дочери. Ему предстоит столкнуться с призраками прошлого и пережить опасные приключения. Одну из главных ролей в триллере сыграл Артем Ткаченко. В интервью РИА Новости он рассказал о своем герое, о том, чем его удивил Таджикистан, а также о сложных съемках третьего сезона "Вампиров средней полосы".

© Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Кадр из фильма "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Кадр из фильма "Тропа гнева"

— Вы говорили, что благодарны за возможность побывать в Таджикистане, где снимали "Тропы гнева". Чем вас так удивила эта страна?

— Меня удивил климат. Однажды мы ехали со съемок, как вдруг начался сильнейший снегопад — это было как в фильме-катастрофе. Настоящий апокалипсис! Мы стояли в пробке несколько часов не двигаясь. Люди выходили из машин, снимали происходящее на телефоны, потому что в это время года снегопадов там просто не бывает. Был, кажется, сентябрь. Удивило и то, насколько Душанбе зеленый город. Я, кстати, не знал, что его название в переводе означает "понедельник".

Душанбе впечатляет. На центральной улице — невероятной красоты огромные здания госучреждений: с пятидесятиметровыми колоннами, сводами в 100 метров высотой. Шикарные, хорошо подсвеченные. Не ожидал, что таджики так внимательно относятся к архитектуре.

© Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Кадр из фильма "Тропа гнева" Кадр из фильма "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 1 из 6 © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Эпизод из фильма "Тропа гнева" Эпизод из фильма "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 2 из 6 © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Фильм "Тропа гнева" Фильм "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 3 из 6 © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Кинокартина "Тропа гнева" Кинокартина "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 4 из 6 © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Кадр из кинокартины "Тропа гнева" Кадр из кинокартины "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 5 из 6 © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures "Тропа гнева" "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 6 из 6 Кадр из фильма "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 1 из 6 Эпизод из фильма "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 2 из 6 Фильм "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 3 из 6 Кинокартина "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 4 из 6 Кадр из кинокартины "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 5 из 6 "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures 6 из 6

— Вы, актер с яркой интернациональной внешностью, как-то говорили, что грузины с вами пытаются говорить на грузинском, армяне — армянском, и за еврея вас принимали. В Таджикистане тоже как свой были?

— Не могу точно сказать, был ли я в Таджикистане как свой. Но, действительно, какие-то ребята на военном аэродроме, где проходили съемки, обратились ко мне на местном языке. Мы в этот момент стояли вместе с Катей, моей женой, нас очень рассмешило, что я, оказывается, и на таджика похож.

© Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Кадр из фильма "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Кадр из фильма "Тропа гнева"

— В "Тропе гнева" у вас несколько неожиданная роль. Все-таки зрители привыкли к красавцам-ловеласам в вашем исполнении. Интересно было перевоплотиться в летчика, из-за которого все попадают в переплет?

— Для этой роли мне не потребовались навыки летчика. Нужно было пару минут в кадре делать вид, что самолет попадает в воздушную яму — это не требует специальной подготовки. Сложно было сыграть, как мой герой становится заложником обстоятельств и неосознанно, сам того не желая, сильно подставляет людей. Когда все это вскрывается, становится очевидно, что этот человек не негодяй, а просто несчастный. Ему угрожают смертью близких, он боится за своих детей. В фильме есть сцена, где персонаж Максима Дрозда меня пытает, — ради нее я, собственно, и согласился на эту роль.

— Вышел долгожданный третий сезон "Вампиров средней полосы" и многих фанатов сериала разочаровал. Больше крови, экшена, но ушла уютная камерность, человечность, за которые так ценили проект. Как вам кажется, справедливая критика?

— Я смогу ответить на этот вопрос, только посмотрев все десять серий. Следующие пять выйдут в феврале.

© Yellow, Black & White (2021) Кадр из сериала "Вампиры средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"

— Какой сезон "Вампиров" был для вас самым сложным?

— Самый сложный в физическом плане — третий, потому что в какой-то момент герой Жан Иванович теряет зрение. На съемках мне приходилось по несколько раз в день снимать и надевать линзы, покрашенные специальным пигментом, который создавал эффект бельма. Через них я действительно ничего не видел, меня на площадке водили за руку. В обычной жизни я пока не ношу ни очков, ни линз, так что это было очень дискомфортно.

© Фото : Онлайн-кинотеатр START Артем Ткаченко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы" Артем Ткаченко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы" © Фото : Онлайн-кинотеатр START 1 из 6 © Yellow, Black & White (2021) Кадр из сериала "Вампиры средней полосы" Кадр из сериала "Вампиры средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 2 из 6 © Yellow, Black & White (2021) Эпизод из сериала "Вампиры средней полосы" Эпизод из сериала "Вампиры средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 3 из 6 © Yellow, Black & White (2021) Съемки сериала "Вампиры средней полосы" Съемки сериала "Вампиры средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 4 из 6 © Yellow, Black & White (2021) Юрий Стоянов и Артем Ткаченков в сериале "Вампиры средней полосы" Юрий Стоянов и Артем Ткаченков в сериале "Вампиры средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 5 из 6 © Yellow, Black & White (2021) Юрий Стоянов и Артем Ткаченков в "Вампирах средней полосы" Юрий Стоянов и Артем Ткаченков в "Вампирах средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 6 из 6 Артем Ткаченко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы" © Фото : Онлайн-кинотеатр START 1 из 6 Кадр из сериала "Вампиры средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 2 из 6 Эпизод из сериала "Вампиры средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 3 из 6 Съемки сериала "Вампиры средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 4 из 6 Юрий Стоянов и Артем Ткаченков в сериале "Вампиры средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 5 из 6 Юрий Стоянов и Артем Ткаченков в "Вампирах средней полосы" © Yellow, Black & White (2021) 6 из 6

— Хотели бы, чтобы все-таки было продолжение у этой истории? Или отдельный проект про Жана Ивановича? Будете скучать по этому образу?

— Конечно, хотелось бы. Потому что мы все полюбили друг друга — как герои, как партнеры, как рабочая семья. Мы сработались, нам было комфортно, весело и задорно. Но всему свое время. Я буду скучать по людям. По этому герою? Возможно, тоже.

© Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Кадр из фильма "Тропа гнева" © Фото предоставлено Ray of Sun Pictures Кадр из фильма "Тропа гнева"

— Артем, в прошлом году в одном из интервью вы сказали, что хотели бы попробовать себя в Америке, что Голливуд на много шагов впереди российского кино. В чем именно? Не изменилось ваше мнение?

— Видимо, меня не очень правильно поняли. Из интервью в интервью я как раз повторяю, что у меня достаточно работы в нашем кинематографе и меня такая востребованность полностью устраивает. Да, я хотел бы сняться в американском кино, но исключительно из интереса к технической стороне съемочного процесса. Чтобы узнать, благодаря чему там все быстро и четко. У нас иногда диву даешься: съемки могут встать из-за сущего пустяка. В этом плане, конечно, хочется больше профессионализма.

© Фото : Анна Фокина Артем Ткаченко © Фото : Анна Фокина Артем Ткаченко

— Читала одно ваше интервью, которое вы давали незадолго до рождения четвертого сына. Вы тогда сказали: хочется делать то, что будут смотреть мои дети. Какую вашу роль они сейчас больше всего любят?