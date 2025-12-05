Рейтинг@Mail.ru
Артем Ткаченко — о съемках в Таджикистане, сложной роли и сцене с пытками
Культура
 
08:00 05.12.2025
Артем Ткаченко — о съемках в Таджикистане, сложной роли и сцене с пытками
Артем Ткаченко — о съемках в Таджикистане, сложной роли и сцене с пытками - РИА Новости, 05.12.2025
Артем Ткаченко — о съемках в Таджикистане, сложной роли и сцене с пытками
Одиннадцатого декабря в прокат выходит остросюжетный фильм Олега Фомина "Тропа гнева" со звездным кастом. Пограничник в отставке (Максим Дрозд) возвращается на...
Светлана Вовк
Артем Ткаченко — о съемках в Таджикистане, сложной роли и сцене с пытками

Артем Ткаченко рассказал о неожиданной роли в триллере "Тропа гнева"

Артем Ткаченко - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. Одиннадцатого декабря в прокат выходит остросюжетный фильм Олега Фомина "Тропа гнева" со звездным кастом. Пограничник в отставке (Максим Дрозд) возвращается на место службы в поисках пропавшей дочери. Ему предстоит столкнуться с призраками прошлого и пережить опасные приключения. Одну из главных ролей в триллере сыграл Артем Ткаченко. В интервью РИА Новости он рассказал о своем герое, о том, чем его удивил Таджикистан, а также о сложных съемках третьего сезона "Вампиров средней полосы".
Кадр из фильма Тропа гнева - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
— Вы говорили, что благодарны за возможность побывать в Таджикистане, где снимали "Тропы гнева". Чем вас так удивила эта страна?
— Меня удивил климат. Однажды мы ехали со съемок, как вдруг начался сильнейший снегопад — это было как в фильме-катастрофе. Настоящий апокалипсис! Мы стояли в пробке несколько часов не двигаясь. Люди выходили из машин, снимали происходящее на телефоны, потому что в это время года снегопадов там просто не бывает. Был, кажется, сентябрь. Удивило и то, насколько Душанбе зеленый город. Я, кстати, не знал, что его название в переводе означает "понедельник".
Душанбе впечатляет. На центральной улице — невероятной красоты огромные здания госучреждений: с пятидесятиметровыми колоннами, сводами в 100 метров высотой. Шикарные, хорошо подсвеченные. Не ожидал, что таджики так внимательно относятся к архитектуре.
Кадр из фильма Тропа гнева
Кадр из фильма "Тропа гнева"
Вы, актер с яркой интернациональной внешностью, как-то говорили, что грузины с вами пытаются говорить на грузинском, армяне — армянском, и за еврея вас принимали. В Таджикистане тоже как свой были?
— Не могу точно сказать, был ли я в Таджикистане как свой. Но, действительно, какие-то ребята на военном аэродроме, где проходили съемки, обратились ко мне на местном языке. Мы в этот момент стояли вместе с Катей, моей женой, нас очень рассмешило, что я, оказывается, и на таджика похож.
Кадр из фильма Тропа гнева - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В "Тропе гнева" у вас несколько неожиданная роль. Все-таки зрители привыкли к красавцам-ловеласам в вашем исполнении. Интересно было перевоплотиться в летчика, из-за которого все попадают в переплет?
— Для этой роли мне не потребовались навыки летчика. Нужно было пару минут в кадре делать вид, что самолет попадает в воздушную яму — это не требует специальной подготовки. Сложно было сыграть, как мой герой становится заложником обстоятельств и неосознанно, сам того не желая, сильно подставляет людей. Когда все это вскрывается, становится очевидно, что этот человек не негодяй, а просто несчастный. Ему угрожают смертью близких, он боится за своих детей. В фильме есть сцена, где персонаж Максима Дрозда меня пытает, — ради нее я, собственно, и согласился на эту роль.
Вышел долгожданный третий сезон "Вампиров средней полосы" и многих фанатов сериала разочаровал. Больше крови, экшена, но ушла уютная камерность, человечность, за которые так ценили проект. Как вам кажется, справедливая критика?
— Я смогу ответить на этот вопрос, только посмотрев все десять серий. Следующие пять выйдут в феврале.
Кадр из сериала Вампиры средней полосы - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Какой сезон "Вампиров" был для вас самым сложным?
— Самый сложный в физическом плане — третий, потому что в какой-то момент герой Жан Иванович теряет зрение. На съемках мне приходилось по несколько раз в день снимать и надевать линзы, покрашенные специальным пигментом, который создавал эффект бельма. Через них я действительно ничего не видел, меня на площадке водили за руку. В обычной жизни я пока не ношу ни очков, ни линз, так что это было очень дискомфортно.
Артем Ткаченко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Премьера второго сезона сериала Вампиры средней полосы

Артем Ткаченко на премьере второго сезона сериала "Вампиры средней полосы"

Хотели бы, чтобы все-таки было продолжение у этой истории? Или отдельный проект про Жана Ивановича? Будете скучать по этому образу?
— Конечно, хотелось бы. Потому что мы все полюбили друг друга — как герои, как партнеры, как рабочая семья. Мы сработались, нам было комфортно, весело и задорно. Но всему свое время. Я буду скучать по людям. По этому герою? Возможно, тоже.
Кадр из фильма Тропа гнева - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Артем, в прошлом году в одном из интервью вы сказали, что хотели бы попробовать себя в Америке, что Голливуд на много шагов впереди российского кино. В чем именно? Не изменилось ваше мнение?
— Видимо, меня не очень правильно поняли. Из интервью в интервью я как раз повторяю, что у меня достаточно работы в нашем кинематографе и меня такая востребованность полностью устраивает. Да, я хотел бы сняться в американском кино, но исключительно из интереса к технической стороне съемочного процесса. Чтобы узнать, благодаря чему там все быстро и четко. У нас иногда диву даешься: съемки могут встать из-за сущего пустяка. В этом плане, конечно, хочется больше профессионализма.
Артем Ткаченко - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Читала одно ваше интервью, которое вы давали незадолго до рождения четвертого сына. Вы тогда сказали: хочется делать то, что будут смотреть мои дети. Какую вашу роль они сейчас больше всего любят?
— В фильме "Ключ времени". Это сказка, где я играю Парамона — сущность из потустороннего мира, но вполне положительного героя. Также им нравится Жан Иванович. Несмотря на юный возраст, мои дети смотрели "Вампиров средней полосы", и в детском саду сын на вопрос, кем работает папа, ответил: "Папа работает вампиром". Это всех повеселило, и, надеюсь, до сих пор продолжает веселить.
