Лидеры ЕС призвали Зеленского не идти на уступки России, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Европейские лидеры настоятельно рекомендовали Владимиру Зеленскому не соглашаться на требования России без твердых обязательств в области безопасности со стороны США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Это послание было передано в понедельник в ходе телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщили дипломаты. Европейские лидеры настаивали на главенствующей роли США в гарантиях безопасности, предлагаемых Украине в любой сделке.
По словам дипломатов, во время телефонного разговора Макрон, в частности, заявил, что Вашингтону необходимо четко обозначить, как США будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия соглашения.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования украинского конфликта.
