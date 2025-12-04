Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала главный объект нападок идеологических атак Запада - РИА Новости, 04.12.2025
12:49 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/zaharova-2059746564.html
Захарова назвала главный объект нападок идеологических атак Запада
Захарова назвала главный объект нападок идеологических атак Запада
Победа СССР в Великой Отечественной войне стала главным объектом идеологических нападок Запада, теряющего свои доминирующие позиции в мире, считает официальный... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:49:00+03:00
2025-12-04T12:49:00+03:00
ссср
россия
мария захарова
европа
великая отечественная война (1941-1945)
ссср, россия, мария захарова, европа, великая отечественная война (1941-1945)
СССР, Россия, Мария Захарова, Европа, Великая Отечественная война (1941-1945)
Захарова назвала главный объект нападок идеологических атак Запада

Захарова: победа СССР в ВОВ стала объектом нападок идеологических атак Запада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Победа СССР в Великой Отечественной войне стала главным объектом идеологических нападок Запада, теряющего свои доминирующие позиции в мире, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ни для кого не секрет, что наша победа – главный объект идеологических нападок для тех, кто желает установить миропорядок, основанный на правилах", - сказала она, выступая на конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества", которая проходит 4-5 декабря в Санкт-Петербурге.
Захарова подчеркнула, что эти нападки продвигают западные государства, теряющие свои позиции в мире.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
80-летие Победы вошло в международную повестку, заявила Захарова
СССРРоссияМария ЗахароваЕвропаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала