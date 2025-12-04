Рейтинг@Mail.ru
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы
Баскетбол
 
20:45 04.12.2025
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы
Греческий баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо пропустит от двух до четырех недель из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
баскетбол
спорт
яннис адетокунбо
милуоки бакс
кливленд кавальерс
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы

Адетокунбо пропустит от двух до четырех недель из-за травмы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Греческий баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо пропустит от двух до четырех недель из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает ESPN.
В среду "Милуоки Бакс" дома обыграл "Кливленд Кавальерс" (113:109) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На третьей минуте первой четверти Адетокунбо получил неконтактную травму правой ноги.
Отмечается, что Адетокунбо из-за травмы может не набрать необходимое количество игр (65), чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.
Ранее СМИ сообщали, что баскетболист попросил обмен у руководства "Бакс".
Адетокунбо 30 лет. В нынешнем сезоне он в среднем набирал 30,6 очка и делал 10,7 подбора. В середине ноября игрок пропустил четыре матча из-за растяжения паховой мышцы.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Десять очков Демина помогли "Бруклину" обыграть "Чикаго" в матче НБА
