https://ria.ru/20251204/yannis-2059900522.html
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы
Греческий баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо пропустит от двух до четырех недель из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T20:45:00+03:00
2025-12-04T20:45:00+03:00
2025-12-04T20:45:00+03:00
баскетбол
спорт
яннис адетокунбо
милуоки бакс
кливленд кавальерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848306971_0:63:1440:873_1920x0_80_0_0_76074ed2102f20a2095d5826f2f41f7b.jpg
/20251204/nba-2059681846.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848306971_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_800edc164dccc5b117746b692dfc7b44.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, яннис адетокунбо, милуоки бакс, кливленд кавальерс
Баскетбол, Спорт, Яннис Адетокунбо, Милуоки Бакс, Кливленд Кавальерс
Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы
Адетокунбо пропустит от двух до четырех недель из-за травмы
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Греческий баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо пропустит от двух до четырех недель из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает ESPN.
В среду "Милуоки Бакс
" дома обыграл "Кливленд Кавальерс
" (113:109) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На третьей минуте первой четверти Адетокунбо
получил неконтактную травму правой ноги.
Отмечается, что Адетокунбо из-за травмы может не набрать необходимое количество игр (65), чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.
Ранее СМИ сообщали, что баскетболист попросил обмен у руководства "Бакс".
Адетокунбо 30 лет. В нынешнем сезоне он в среднем набирал 30,6 очка и делал 10,7 подбора. В середине ноября игрок пропустил четыре матча из-за растяжения паховой мышцы.