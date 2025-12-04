Яннис Адетокунбо пропустит несколько недель из-за травмы

Баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо в матче НБА (в центре)

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Греческий баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо пропустит от двух до четырех недель из-за растяжения икроножной мышцы, сообщает ESPN.

Отмечается, что Адетокунбо из-за травмы может не набрать необходимое количество игр (65), чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.

Ранее СМИ сообщали, что баскетболист попросил обмен у руководства "Бакс".