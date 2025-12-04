Рейтинг@Mail.ru
Участок трассы к аэропорту Благовещенска расширят до четырех полос - РИА Новости, 04.12.2025
04:53 04.12.2025
Участок трассы к аэропорту Благовещенска расширят до четырех полос
Участок трассы, соединяющий международный аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Муравьева-Амурского со столицей Приамурья, расширят до четырёх полос к 2030 РИА Новости, 04.12.2025
благовещенск
амурская область
россия
юрий трутнев
василий орлов (губернатор)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
благовещенск
амурская область
россия
благовещенск, амурская область, россия, юрий трутнев, василий орлов (губернатор), федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Благовещенск, Амурская область, Россия, Юрий Трутнев, Василий Орлов (губернатор), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Участок трассы к аэропорту Благовещенска расширят до четырех полос к 2030 году

© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенска
Аэропорт Благовещенска - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Светлана Майорова
Аэропорт Благовещенска. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек – РИА Новости. Участок трассы, соединяющий международный аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Муравьева-Амурского со столицей Приамурья, расширят до четырёх полос к 2030 году, сообщает правительство области.
Ход реконструкции, модернизации и эксплуатации объектов инфраструктуры международного аэропорта во время рабочей поездки в Амурскую область оценил зампред правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Трутнев призвал ускорить сдачу объектов КПП из Приамурья в Китай
Вчера, 14:28
"Каждый год мы фиксируем рост пассажиропотока в благовещенском аэропорту. За шесть лет он увеличился более чем в 2,2 раза – с 418 тысяч человек в 2018 году до 928 тысяч — в 2024 году. В этом году аэропорт впервые в своей истории примет миллионного пассажира. Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Планируем, что рейс, на котором полетит миллионный пассажир, будет в тестовом режиме обслужен в новом терминале. Помимо модернизации самого аэропорта ведем масштабную реконструкцию аэропортовской трассы. На транспортной неделе в Москве обсуждали с Росавтодором этот объект. Планируем расширить участок, соединяющий аэропорт с Благовещенском, до четырех полос к 2030 году", – отметил Орлов.
Реконструкция автодороги регионального значения Благовещенск – Бибиково, которая связывает областную столицу с международным аэропортом "Игнатьево", проводится с мая. Это самый загруженный участок трассы в регионе. По проекту здесь модернизируют инженерные сети и системы наружного освещения, обустроят сети связи, электрические и тепловые сети, организуют ливневую канализацию и водоотведение.
Тем временем, в аэропорту завершается масштабная реконструкция аэровокзального комплекса. Работы по его строительству начались в 2023 году. Площадь здания составляет более 25 тысяч квадратных метров, проектная пропускная способность терминала – 600 пассажиров в час на внутренних линиях и 400 пассажиров в час на международных направлениях.
Сейчас в помещениях здания идут отделочные работы. Завершена реконструкция привокзальной территории, где организована парковка на 600 машиномест. Ведется благоустройство привокзальной площади аэропорта. В ее парковой части оборудована рекреационная зона площадью более 5,5 тысяч квадратных метров. Здесь расположится амфитеатр с навесом, сад камней, скамейки и беседки для хранения багажных тележек. В рамках программы по озеленению на территории аэропорта высажено около 200 деревьев и более 6 тысяч корней кустарников и трав, отражающих многообразие флоры Амурской области.
Новая взлётно-посадочная полоса протяженностью 3 тысячи метров и шириной 45 метров уже принимает широкофюзеляжные самолёты, созданы рулежные дорожки, перрон для малой авиации, установлено аэронавигационное оборудование, спасательные станции.
Девушка заполняет налоговые документы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Амурской области 23 женщины с детьми стали самозанятыми в этом году
28 ноября, 16:11
 
БлаговещенскАмурская областьРоссияЮрий ТрутневВасилий Орлов (губернатор)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
