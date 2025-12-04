Участок трассы к аэропорту Благовещенска расширят до четырех полос

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек – РИА Новости. Участок трассы, соединяющий международный аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Муравьева-Амурского со столицей Приамурья, расширят до четырёх полос к 2030 году, сообщает правительство области.

"Каждый год мы фиксируем рост пассажиропотока в благовещенском аэропорту. За шесть лет он увеличился более чем в 2,2 раза – с 418 тысяч человек в 2018 году до 928 тысяч — в 2024 году. В этом году аэропорт впервые в своей истории примет миллионного пассажира. Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Планируем, что рейс, на котором полетит миллионный пассажир, будет в тестовом режиме обслужен в новом терминале. Помимо модернизации самого аэропорта ведем масштабную реконструкцию аэропортовской трассы. На транспортной неделе в Москве обсуждали с Росавтодором этот объект. Планируем расширить участок, соединяющий аэропорт с Благовещенском, до четырех полос к 2030 году", – отметил Орлов.

Реконструкция автодороги регионального значения Благовещенск – Бибиково, которая связывает областную столицу с международным аэропортом "Игнатьево", проводится с мая. Это самый загруженный участок трассы в регионе. По проекту здесь модернизируют инженерные сети и системы наружного освещения, обустроят сети связи, электрические и тепловые сети, организуют ливневую канализацию и водоотведение.

Тем временем, в аэропорту завершается масштабная реконструкция аэровокзального комплекса. Работы по его строительству начались в 2023 году. Площадь здания составляет более 25 тысяч квадратных метров, проектная пропускная способность терминала – 600 пассажиров в час на внутренних линиях и 400 пассажиров в час на международных направлениях.

Сейчас в помещениях здания идут отделочные работы. Завершена реконструкция привокзальной территории, где организована парковка на 600 машиномест. Ведется благоустройство привокзальной площади аэропорта. В ее парковой части оборудована рекреационная зона площадью более 5,5 тысяч квадратных метров. Здесь расположится амфитеатр с навесом, сад камней, скамейки и беседки для хранения багажных тележек. В рамках программы по озеленению на территории аэропорта высажено около 200 деревьев и более 6 тысяч корней кустарников и трав, отражающих многообразие флоры Амурской области.