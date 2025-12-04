В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине

ООН, 4 дек - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей", которая не обладает юридически обязывающей силой и которую в миссии РФ в ООН назвали политизированной, заявив, что документ полностью извращает реальное положение вещей.

Белоруссию, Кубу, Катар, ОАЭ, Как передает корреспондент РИА Новости, против резолюции выступили 12 стран, включая РФ Иран . Воздержались 57 государств, среди которых Бразилия Таджикистан , Кыргызстан, Узбекистан Казахстан . Документ поддержала 91 страна. Не обладающая юридически обязывающей силой резолюция ГА ООН требует от РФ обеспечить возвращение якобы перемещенных или депортированных детей.

В постпредстве РФ документ назвали политизированным.

"Чтобы убедиться в политизированном характере текста, достаточно взглянуть на его название - "Возвращение украинских детей". Возникает вопрос: только украинских? А что должно произойти с русскими детьми, утратившими связь с родными? Их права и интересы должны игнорироваться? А как быть со смешанными русско-украинскими семьями? Нам предлагают решением Генеральной Ассамблеи поделить детей по национальному признаку?" - сказала зампостпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая, выступая в ГА.

Резолюция, отметила она, "полностью извращает реальное положение вещей", а также напичкана ложными обвинениями. При этом цель документа, добавила дипломат, не в помощи детям, а, напротив, в продвижении нарратива о якобы проводимой Россией депортации детей.

"Уже несколько лет мы слышим цифру в 20 тысяч якобы депортированных детей. Эта цифра не меняется, она не подкрепляется никакими списками, никакими запросами родителей или родственников. Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию", - указала она.

"Каждый голос, отданный за резолюцию, - это поддержка лжи, войны и конфронтации, каждый голос против - это голос за мир", - подытожила российский дипломат.