В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
01:42 04.12.2025
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
в мире, россия, белоруссия, куба, мария захарова, оон
В мире, Россия, Белоруссия, Куба, Мария Захарова, ООН
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 4 дек - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей", которая не обладает юридически обязывающей силой и которую в миссии РФ в ООН назвали политизированной, заявив, что документ полностью извращает реальное положение вещей.
Как передает корреспондент РИА Новости, против резолюции выступили 12 стран, включая РФ, Белоруссию, Кубу, Иран. Воздержались 57 государств, среди которых Бразилия, Катар, ОАЭ, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан. Документ поддержала 91 страна. Не обладающая юридически обязывающей силой резолюция ГА ООН требует от РФ обеспечить возвращение якобы перемещенных или депортированных детей.
В постпредстве РФ документ назвали политизированным.
"Чтобы убедиться в политизированном характере текста, достаточно взглянуть на его название - "Возвращение украинских детей". Возникает вопрос: только украинских? А что должно произойти с русскими детьми, утратившими связь с родными? Их права и интересы должны игнорироваться? А как быть со смешанными русско-украинскими семьями? Нам предлагают решением Генеральной Ассамблеи поделить детей по национальному признаку?" - сказала зампостпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая, выступая в ГА.
Резолюция, отметила она, "полностью извращает реальное положение вещей", а также напичкана ложными обвинениями. При этом цель документа, добавила дипломат, не в помощи детям, а, напротив, в продвижении нарратива о якобы проводимой Россией депортации детей.
"Уже несколько лет мы слышим цифру в 20 тысяч якобы депортированных детей. Эта цифра не меняется, она не подкрепляется никакими списками, никакими запросами родителей или родственников. Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию", - указала она.
"Каждый голос, отданный за резолюцию, - это поддержка лжи, войны и конфронтации, каждый голос против - это голос за мир", - подытожила российский дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла что Украина и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, распространяя вымышленные истории, РФ не препятствует их воссоединению с родственниками.
